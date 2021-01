Holen Sie sich jetzt kostenlos Star Wars Battlefront 2 mit Epic Games

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Epic Games verlost regelmäßig verschiedene Spiele in seinem Laden zum Lieblingspreis aller - kostenlos . Diesmal ist Star Wars Battlefront 2 an der Reihe.

Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition kann derzeit bis zum 21. Januar kostenlos zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt werden. Diese Ausgabe des Spiels enthält das Standardspiel und eine Vielzahl von Inhalten, die vom ursprünglichen Start im Jahr 2017 bis Dezember 2019 im Spiel erhältlich waren.

Das Spiel wurde ursprünglich in den trüben Tagen des Jahres 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Seitdem wurden zahlreiche kostenlose Inhaltsupdates veröffentlicht. Tatsächlich kündigten die Entwickler des Spiels erst letztes Jahr das letzte große Inhaltsupdate in Form von The Battle on Scarif an .

Seit dem Start hatte Dice 25 kostenlose Updates für das Spiel mit Inhalten für Solo-Spiele, Koop- und Multiplayer-Elemente des Spiels veröffentlicht. Es gab auch Inhalte, die von der Star Wars-Geschichte selbst und den Kampforten inspiriert waren, darunter Hoth, Tatooine, Yavin 4, Death Star II und natürlich Scarif.

Wenn Sie es also nicht ausprobiert haben, ist jetzt vielleicht die richtige Zeit dafür, denn es wird sicherlich nicht für immer kostenlos sein. Um es zu bekommen, musst du dich nur in dein Konto einloggen und klicken, um das Spiel aus dem Store zu holen. Dann wird es Ihrem Konto hinzugefügt, um es für immer zu behalten.

KOSTENLOS DIESE WOCHE



Testen Sie Ihre Beherrschung von Blaster, Lichtschwert und Macht online und offline in STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition, KOSTENLOS im Epic Games Store bis zum 21. Januar! https://t.co/ZouBkd2HKY pic.twitter.com/faKV53jQKa - Epic Games Store (@EpicGames) 14. Januar 2021

Schreiben von Adrian Willings.