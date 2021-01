Ubisoft arbeitet an einem Open-World-Star Wars-Spiel

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ubisoft und Lucasfilm Games (der neue Name für den Gaming-Flügel von Lucasfilm) haben angekündigt, dass sie gemeinsam an einem wichtigen neuen Star Wars-Spiel arbeiten, einem Open-World-Abenteuer, das seinen Platz in einer neuen Ära einnehmen wird, die Disney als eine neue Ära bezeichnet Spieleigenschaften.

Es ist eine große Neuigkeit für Star Wars-Fans, die in den letzten acht Jahren relativ wenig Brei von EAs exklusivem Arrangement mit Star Wars in Bezug auf Konsolenspiele bekommen haben - eine Partnerschaft, die erst bei den letzten Ausflügen wirklich Früchte trug. Star Wars Squadrons und Jedi: Gefallene Ordnung.

Die Open-World-Formel von Ubisoft dürfte für das Franchise eine bedeutende Veränderung sein - obwohl Fallen Order einige Hub-World-Elemente enthielt, wird es erfrischend sein, eine echte offene Welt im Star Wars-Universum zu erhalten.

Ob es darum geht, Türme zu besteigen, um die Karte mit neuen Symbolen im echten Ubisoft-Stil zu beleuchten, bleibt abzuwarten, und es gibt bislang keine weiteren Details darüber, wann das Spiel eingestellt wird und welche Art von Story-Inhalt es enthält. Ich werde mich damit befassen oder welches Gameplay es bieten wird.

Das Projekt wird von Massive Entertainment geleitet, einem schwedischen Studio unter Ubisofts Banner, und wird anscheinend mit der Snowdrop-Engine laufen, die zum Beispiel The Division 2 antreibt. Yves Guillemot, Mitbegründer und CEO von Ubisoft, nannte es "den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit mit Disney und Lucasfilm Games". Wetten Sie also nicht gegen weitere Star Wars-Spiele von Ubisoft.

Was dies alles für EAs anhaltendes Star Wars-Engagement bedeutet, ist nicht ganz klar - wir erwarten irgendwann eine Fortsetzung von Jedi: Fallen Order, basierend auf seiner Rezeption, und ein Tweet von EA deutet darauf hin, dass noch viel mehr davon kommen wird ::

Wir lieben Star Wars.

Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Lucasfilm Games fortzusetzen.

Wir machen mehr Star Wars-Spiele.

BD-1 ist immer noch das süßeste. - Electronic Arts (@EA), 13. Januar 2021

Die Ankündigung folgt auf Lucasfilm Games und bestätigt, dass Bethesda auch an einem neuen Indiana Jones-Spiel arbeitet, sodass bei Disney eindeutig einige ziemlich bedeutende Zahnräder in Bewegung sind.

Schreiben von Max Freeman-Mills.