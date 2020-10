Star Wars: Squadrons DLC bringt Baby Yoda auf Ihr Dashboard

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Star Wars: Squadrons erhält einen kostenlosen DLC, der mit dem Beginn der zweiten Staffel von The Mandolorian zusammenfällt .

Electronic Arts, Motive und Lucasfilm kündigten das Content-Update während der Auftaktveranstaltung von Mando Montag an , bei der jeden Montag während der zweiten Staffel der Erfolgsserie neue mandalorianische Produkte und Neuigkeiten vorgestellt werden.

Der DLC für Star Wars: Squadrons enthält acht neue freischaltbare Kosmetikartikel, die von der ersten Staffel inspiriert wurden. Sie erhalten Bommeln, die im Cockpit Ihres Weltraumkämpfers im Spiel hängen, und Flairs wie das mandalorianische Schiff.

Sie erhalten außerdem einen Beskar-Eisenbarren sowie ein Hologramm, das auf der Blurgg-Kreatur basiert, die Mandalorian auf Arvala-7 transportiert hat, und ein weiteres Hologramm für den Kopfgeldjäger, der Mando und Baby Yoda in der ersten Staffel verfolgt hat. Die aufregendsten Ergänzungen sind jedoch das Dashboard-Flair, von dem eines den IG-11 zeigt, der dazu beigetragen hat, Mando und Baby Yoda in der ersten Staffel zu retten. Mit einem anderen kannst du mit The Child, auch bekannt als Baby Yoda, fahren.

Dies ist ein kostenloses Inhaltsupdate, das ab dem 28. Oktober 2020 für Star Wars: Squadron-Besitzer verfügbar sein wird. Damit sollten Sie ein paar Tage Zeit haben, um mit Baby Yoda vor der Premiere der zweiten Staffel am 30. Oktober 2020 auf Disney + zu fliegen.

Schreiben von Maggie Tillman.