(Pocket-lint) - Alle sechs Final Fantasy Pixel Remaster-Spiele werden voraussichtlich für PS4/5 und Nintendo Switch erscheinen, nachdem sie zum ersten Mal eine ESRB-Einstufung erhalten haben.

Die Spiele von Square Enix waren bereits auf dem PC über Steam erhältlich, aber es gab keine Anzeichen für eine Konsolenversion - obwohl alle davon ausgingen, dass es eine geben würde. Jetzt sieht es so aus, als würde sich das ändern, denn Deals und Leak-Spotter @Wario64 haben die neuen Einträge in der ESRB-Datenbank der USA entdeckt. Das ist die Datenbank, die jedes Spiel durchlaufen muss, um eine Bewertung zu erhalten, bevor es in den Verkauf geht.

Die Pixel Remaster-Titel haben sich seit ihrer Veröffentlichung auf Steam als beliebt erwiesen, aber sie auf dem PC spielen zu können, ist nicht ganz dasselbe, wie sich zurückzulehnen und zu spielen, zum Beispiel auf der Switch. Und genau das werden die Leute tun können, wenn das alles so läuft, wie wir hoffen. Sicher, es gibt iOS- und Android-Versionen, aber das ist nicht ganz das Gleiche, oder?

Wann das passieren wird, kann man nur vermuten. Das Event zum 35-jährigen Jubiläum von Final Fantasy beginnt am 13. Dezember, es besteht also die Möglichkeit, dass dann etwas angekündigt wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass dies nicht der Fall ist.

Wir wissen nur, dass wir wirklich hoffen, dass es sich nicht um ein falsches Erwachen handelt, denn die Möglichkeit, Final Fantasy in Pixelbasis zu spielen, klingt wie ein Weihnachtsgeschenk für uns.

Schreiben von Oliver Haslam.