Final Fantasy VII Rebirth kommt nächstes Jahr, zweiter Teil einer Trilogie

(Pocket-lint) - Square Enix hat einen lebhaften Jubiläums-Livestream für Final Fantasy VII veranstaltet und dabei eine wichtige Neuigkeit verkündet: Die Remake-Reihe von Final Fantasy VII wird mit Final Fantasy VII Rebirth fortgesetzt, das nächstes Jahr erscheinen wird.

Das Spiel wird direkt nach dem großen Cliffhanger am Ende von Final Fantasy VII Remake anknüpfen, und der erste Trailer lässt vermuten, dass wir noch mehr Abweichungen von den Ereignissen des Originalspiels erwarten können, und noch mehr Fragen darüber, ob die berühmtesten Ergebnisse vermieden werden konnten.

Insbesondere ist zu hören, wie Aerith über ihr eigenes Schicksal spricht - etwas, das angesichts der berühmten Ereignisse von Final Fantasy VII in der Schwebe ist.

Das Spiel wird Ende nächsten Jahres exklusiv für PlayStation 5 erscheinen, ohne dass ein genaueres Datum genannt wird, aber das ist angesichts der möglichen Funkstille bei großen Projekten wie diesem eine großartige Nachricht.

Interessanterweise hat Square auch bestätigt, dass es insgesamt drei Remakes geben wird, wobei dieses Spiel das zweite der drei sein wird, so dass wir wissen, dass wir mit der Zeit ein gutes Stück mehr von der ursprünglichen Geschichte erfahren werden.

Square kündigte während des gleichen Livestreams auch ein Remake von Crisis Core an, das allerdings für alle auf dem Markt befindlichen Plattformen erscheinen wird: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch und PC. Es ist also eindeutig nicht Teil der Vereinbarung, die mit Sony für die FFVII-Hauptspiele getroffen wurde.

Es wird später in diesem Jahr erscheinen, und es sieht so aus, als würde es nicht den Glanz der FFVII-Remakes erreichen, aber Fans des etwas obskureren Actionspiels werden trotzdem begeistert sein.

Schreiben von Max Freeman-Mills.