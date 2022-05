Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Square Enix hat Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal im Rahmen eines Deals im Wert von rund 300 Millionen Dollar verkauft.

Die neuen Eigentümer, die Embracer Group, werden auch die Kontrolle über mehrere große Spiele-Franchises übernehmen, darunter Tomb Raider, Deus Ex, Thief und Legacy of Kain. Es wird vermutet, dass auch die Marvel-Spiele von Square - The Avengers und Guadrians of the Galaxy - dazugehören, aber die Genehmigung des ursprünglichen Lizenzinhabers(Marvel) benötigen.

Darüber hinaus sind mehr als 50 weitere Titel aus dem Backkatalog Teil der Vereinbarung.

Square Enix wird weiterhin seine traditionellen Titel wie die Final Fantasy- und Kingdom Hearts-Reihe sowie einige westliche Spiele wie Outriders, Just Cause und Life is Strange veröffentlichen.

Das Unternehmen plant jedoch, die zusätzlichen Mittel zu nutzen, um seine Aktivitäten in den Bereichen Blockchain, künstliche Intelligenz und Cloud auszubauen.

Die Embracer Group hingegen war in letzter Zeit sehr aktiv, wenn es um Übernahmen ging. Das Unternehmen ist bereits Eigentümer mehrerer Marken, darunter Koch Media (einschließlich Deep Silver) und THQ Nordic, und hat im vergangenen Jahr das Studio hinter Borderlands, Gearbox, das Comic-Unternehmen Dark Horse Media und die Brettspielfirma Asmodee gekauft.

Die Zahl der Studios überstieg bereits vor dem Kauf von Crystal Dynamics und den anderen Square Enix-Assets die 100-Marke.

Schreiben von Rik Henderson.