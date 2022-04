Kingdom Hearts 4-Trailer, Screenshots und was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum der Kingdom Hearts-Reihe kündigte Square Enix ein viertes Hauptkapitel an: Kingdom Hearts 4.

Fans können sich darauf freuen, wieder in die Rolle von Sora und seinen Disney-Kollegen zu schlüpfen, und zwar in dem Action-RPG, das sich gerade in der Entwicklung befindet.

Hier ist alles, was wir bisher darüber wissen, einschließlich des ersten Trailers und einer Auswahl an Bildschirmabzügen.

Das neueste Kapitel der Kingdom Hearts-Reihe von Square Enix wurde erstmals im April 2022 im Rahmen einer Sammlung von Ankündigungen zum 20-jährigen Jubiläum bestätigt.

In dem Action-Rollenspiel werden Sora und seine Disney-Freunde - darunter Goofy und Donald Duck - erneut in einer neuen Geschichte mit dem Titel "Lost Master Arc" auftreten.

Sie wird in der neuen Stadt Quadratum angesiedelt sein, die, so wurde uns versprochen, ganz anders ist als alles, was wir bisher in der Serie gesehen haben. Außerdem wird es das Debüt des neuen Charakters Strelitzia geben.

"Sora ist ein origineller Disney-Videospielheld wie kein anderer, der von unserem Team und den Fans auf der ganzen Welt geliebt wird. Wir fühlen uns geehrt, seit zwei Jahrzehnten mit Tetsuya Nomura und seinem Team zusammenzuarbeiten, um diese originellen Geschichten über Entdeckungen, Mut und Freundschaft zu präsentieren", so Nana Gadd, Director von Walt Disney Games, "Dieser Einblick in Soras nächstes Abenteuer ist erst der Anfang - wir können es kaum erwarten, mehr zu zeigen, wenn die Zeit reif ist."

DIsney und Square Enix haben noch nicht bekannt gegeben, auf welchen Plattformen Kingdom Hearts 4 erscheinen wird. Es würde uns sehr überraschen, wenn es nicht auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen würde.

Fans werden auch auf PS4- und Xbox One-Versionen hoffen, während es die Möglichkeit gibt, auch eine Cloud-Edition für Nintendo Switch zu veröffentlichen - wie bei Kingdom Hearts 3.

Da das Spiel gerade erst angekündigt wurde und sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, wird Kingdom Hearts 4 voraussichtlich nicht vor 2023 in die Läden kommen.

Square Enix hat einige Ankündigungsbilder veröffentlicht.

Kingdom Hearts 4 wurde im Rahmen eines Videos angekündigt, das anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie zusammengestellt wurde. Ihr könnt es unten sehen.

Der mehr als 7-minütige Trailer zeigt außerdem Material aus der Entwicklung des letzten Kapitels von Kingdom Hearts Dark Road (ein Update der Kingdom Hearts Union X Dark Road-App) und Kingdom Hearts Missing-Link, ein neues Spiel für iOS und Android.

Schreiben von Rik Henderson.