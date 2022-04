Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Crystal Dynamics hat bestätigt, dass das Unternehmen an einem neuen Tomb Raider-Spiel arbeitet.

Es befindet sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung, sodass es noch eine Weile dauern könnte, bis wir etwas Konkretes sehen, aber der Nachfolger der Reboot-Trilogie wird mit Spannung erwartet.

Hier ist alles, was wir bis jetzt darüber wissen.

Entwickler Crystal Dynamics hat bestätigt, dass die Arbeiten an einem neuen Tomb Raider begonnen haben. Es wurden weder viele Details bekannt gegeben, noch wurde ein konkreter Name genannt. Allerdings hat es gesagt, dass das neue Spiel mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird.

"Deshalb freuen wir uns, heute ankündigen zu können, dass wir soeben mit der Entwicklung unseres nächsten Tomb-Raider-Spiels begonnen haben, das auf der Unreal Engine 5 basiert", heißt es in einem Video, das auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht wurde.

"Unser Ziel ist es, an die Grenzen der Realitätsnähe zu gehen und ein hochwertiges, filmisches Action-Adventure-Erlebnis zu liefern, das die Fans sowohl von Crystal Dynamics als auch von der Tomb Raider-Franchise verdient haben."

Crystal Dynamics freut sich unglaublich auf die Zukunft von Unreal und darauf, wie es uns helfen wird, unser Storytelling auf die nächste Stufe zu heben. Deshalb sind wir stolz zu verkünden, dass unser nächstes #tombraider-Spiel auf der Unreal Engine 5 entwickelt wird! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc- Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022

Zu den weiteren Unternehmen, die die Unreal Engine für künftige Spiele nutzen werden, gehören CD Projekt Red für seinen nächsten The Witcher-Titel und das Xbox-Studio The Coalition, das für die jüngsten Gears of War-Spiele bekannt ist.

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was für das nächste Tomb Raider möglich ist, zeigt Epic Games' frühe Demo "Lumen in the Land of Nanite" ein ähnliches Nutzungsszenario für UE5.

Obwohl wir noch keine offizielle Bestätigung haben, dass er speziell am neuen Tomb Raider arbeitet, ist Days Gone Director Jeff Ross als Design Director zu Crystal Dynamics gestoßen.

Ich freue mich, ankündigen zu können, dass ich jetzt als Design Director bei Crystal Dynamics arbeite. Mehr kann ich nicht sagen, außer dass ich von dem Projekt und vor allem von dem Team aus wirklich wunderbaren Menschen begeistert bin.



Ich werde in diesem Sommer ein Seattleaner werden.



Also - komm und arbeite mit mir! https://t.co/HjDFIFk7MF- Jeff Ross (@JakeRocket) April 5, 2022

Wir haben uns Days Gone kürzlich noch einmal angesehen (mit 60 Bildern pro Sekunde auf PlayStation 5) und müssen sagen, dass es uns beim zweiten Mal sogar noch mehr Spaß macht. Die Entscheidung von Sony, die Fortsetzung nicht zu veröffentlichen, hat uns schon immer verwundert - ihr Verlust könnte also ein Gewinn für Lara Croft sein.

Da das Spiel in der Unreal Engine 5 entwickelt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass es nur auf Geräten erscheinen wird, die diese Engine ausführen können.

Das sind PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Besitzer von Last-Gen-Konsolen werden wohl leer ausgehen.

Es ist noch viel zu früh im Entwicklungszyklus, um über ein Veröffentlichungsdatum zu sprechen. Ehrlich gesagt könnte es 2024 werden, bevor das Spiel in die Läden kommt, und Gameplay wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr gezeigt - vielleicht sogar erst auf der E3, die im Juni 2023 stattfindet.

