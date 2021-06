Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Rahmen seiner E3 2021-Präsentation enthüllte Square Enix Marvel’s Guardians of the Galaxy – ein Third-Person-Action-Adventure mit einer Einzelspieler-Kampagne, die dem Geist der Filme entspricht.

Das Unternehmen hat bisher einige Trailer und mehrere Bildschirme veröffentlicht. Es hat auch ein Veröffentlichungsdatum angekündigt und es ist früher als Sie denken.

Hier finden Sie alles, was Sie über Marvels Guardians of the Galaxy wissen müssen.

Das zweite Marvel-Spiel von Square Enix ist von den Guardians of the Galaxy-Comics inspiriert und hat sich wie bei The Avengers für eine originelle Geschichte und eine einzigartige Wendung der Charaktere entschieden. Auch beim Gameplay und den Dialogen sind Film-Einflüsse zu erwarten.

Der Gameplay-Trailer hat sicherlich viele scharfe Witze und Momente im Filmstil.

Sie können auch sehen, dass es sich um ein Action-Adventure-Spiel für Einzelspieler in der dritten Person mit gruppenbasierten Schlachten handelt.

Sie spielen als Star-Lord (Peter Quill), können aber auch jeden Ihrer Teamkollegen anweisen, während des Kampfes seine Spezialbewegungen auszuführen.

Während der Erzählelemente treffen Sie Entscheidungen, die sich auf Ihre Beziehungen zu den anderen Wächtern auswirken: Gamora, Draz, Groot und Rocket Racoon.

Marvels Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021.

Das Spiel wird auf mehreren Plattformen veröffentlicht, einschließlich Konsolen der letzten und aktuellen Generation. Hier ist die ganze Liste:

Playstation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox-Serie X/S

PC (digital)

Nvidia GeForce Now

Vorbestellungen für die Standard- und Deluxe-Versionen sind ab sofort möglich.

Neben den obigen Trailern hat Square Enix eine Sammlung von Bildschirmen und ein extra tiefes Tauchvideo veröffentlicht. Sie können sie unten sehen:

Square Enix

Der Deep Dive ist mit dem Eidos-Montreal-Entwicklungsteam... viel Spaß.

Schreiben von Rik Henderson.