Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt nur wenige Spieleserien, die so berühmt sind oder so lange laufen wie Final Fantasy - die überragenden RPG-Spiele werden auf der ganzen Welt geliebt, und die Serie hat mehrere der besten Rollenspiele aller Zeiten hervorgebracht.

Es überrascht daher nicht, dass es eine große Sache ist, wenn das nächste Final Fantasy-Spiel angekündigt wird, was Sony sehr wohl wusste, als es das Spiel Ende 2020 im Rahmen einer PS5-Präsentation vorstellte. Aber was müssen Sie über den nächsten großen Eintrag in der Serie wissen? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Final Fantasy 16-Trailer und Veröffentlichungstermin

Um es auf den Punkt zu bringen: Final Fantasy 16 wird am 22. Juni 2023erscheinen, wie bei den The Game Awards im Dezember 2022 bestätigt wurde - den Story- und Gameplay-Trailer können Sie unten sehen.

Der erste Trailer zu Final Fantasy 16, so detailliert er auch war, endete nicht mit einem Veröffentlichungsdatum für das Spiel, wie ihr unten sehen könnt.

Anfang Juni 2022 gab es einen zweiten Trailer, der bestätigte, dass das Spiel im Sommer 2023 erscheinen wird, was uns ein Zeitfenster gab, in dem wir es erwarten konnten.

Im Oktober 2022 folgte dann ein beeindruckender neuer Story-Trailer, den Sie unten sehen können.

Wir wissen auch schon einiges über die Entwickler des Spiels - es wird von Naoki Yoshida produziert und Hiroshi Takai führt Regie. Beide waren maßgeblich an der Wiedergeburt und dem erneuten Erfolg von Final Fantasy 14 beteiligt, dem Online-Spiel, das auch heute noch erfolgreich ist. Ihr Erfolg scheint ihnen den größtmöglichen Job beschert zu haben - die Leitung eines neuen Hauptspiels.

Final Fantasy 16-Plattformen

Was die Plattformen angeht, gibt es ein wenig mehr Klarheit, denn wir wissen, dass das Spiel - zumindest für eine gewisse Zeit - PlayStation-exklusiv sein wird und nur für die PS5 erscheint und nirgendwo anders.

Wir gehen davon aus, dass das Spiel kurz vor der Veröffentlichung auch für den PC erscheinen wird, aber die Frage, ob es auch für die Xbox erscheinen wird, ist etwas schwieriger zu beantworten. Die Xbox komplett auszulassen, wäre allerdings ein sehr gewagtes Unterfangen. Wir gehen also davon aus, dass das Spiel nach einer gewissen Zeit, wahrscheinlich einem Jahr, auf Microsofts Next-Gen-Konsolen erscheinen wird.

Wie es bei großen Veröffentlichungen leider immer mehr zum Standard wird, würden wir uns keine Hoffnungen auf eine Portierung auf die Nintendo Switch machen - das Spiel sieht grafisch sehr intensiv aus, so dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es auf Nintendos leistungsschwächerer Hardware funktioniert.

Die Geschichte von Final Fantasy 16

Der Schlüssel zu jedem Final Fantasy-Spiel sind natürlich die Charaktere und die Geschichte, in die sie verwickelt sind. Aus dem Trailer und den Informationen, die Square bisher veröffentlicht hat, können wir eine ganze Menge darüber erfahren, was uns im sechzehnten Spiel erwartet.

Das Spiel ist im Land Valisthea angesiedelt, das in sechs Reiche unterteilt ist und von gebirgigen Mutterkristallen, der Quelle der Magie in der Welt, beherrscht wird. Wie man sich vorstellen kann, ist jedoch nicht alles in Ordnung - jede Nation hat einen Dominanten in sich, eine lebende Person, die eine tödliche Macht, genannt Eikon, in sich trägt, die in Form eines gigantischen Monsters auftauchen kann. Einige dieser Personen sind wie Könige, während andere eher wie Waffen behandelt werden.

Zu den Charakteren, die wir bisher kennen, gehört Clive Rosfield, der unserem Hauptprotagonisten zum jetzigen Zeitpunkt sehr ähnlich sieht - er hat geschworen, seinen jüngeren Bruder Joshua zu beschützen, der ein Dominant ist. Jill Warrick hingegen ist eine enge Freundin von beiden. Dieses Trio wurde detailliert beschrieben, aber wir wissen nicht viel mehr als die Tatsache, dass eine Art Tragödie einen Rachefeldzug unter der Führung von Clive auslösen wird.

Amüsanterweise wurde Ende Juni 2022 bestätigt, dass das Spiel ausschließlich britische Akzente haben wird, ohne Amerikaner, die die Illusion eines europäischen Settings zerstören könnten. Laut Produzent Naoki Yoshida werden die englischen Synchronsprecher auch über eine vollständige Lippensynchronisation verfügen.

Spielverlauf von Final Fantasy 16

Nach dem, was wir aus den bisherigen Trailern über das Gameplay herauslesen können, sieht es so aus, als würde Final Fantasy 16 eine Evolution, keine Revolution, des bisherigen Gameplays der Serie bringen. Wie in FF15 werden wir anscheinend Echtzeitkämpfe bekommen, um die Dinge aktiv zu halten, aber das System sieht ein wenig reaktiver und schneller aus.

Das Gameplay konzentriert sich bisher auch auf einen Spielercharakter und nicht auf eine Gruppe - das könnte eine ziemlich große Veränderung für die Serie sein, nach Jahrzehnten von Titeln, in denen man die Aktionen mehrerer Charaktere steuert, während sie gemeinsam kämpfen.

Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass wir wie in den Vorgängern eine Oberwelt zum Erkunden und viele Nebenquests zum Abschließen erhalten werden. Wir hoffen, dass das alles etwas interaktiver sein wird als in FF15, wo die Erkundung durch die Abhängigkeit von Straßen ein wenig behindert wurde - mit einem High-Fantasy-Setting freuen wir uns darauf, selbst ein wenig mehr in der Landschaft herumzulaufen.

In einem großen Interview mit GameSpot wurde dieser Gedanke ein wenig widerlegt, indem Produzent Naoki Yoshida bestätigte, dass das Spiel zwar offene Knotenpunkte haben wird, aber keine völlig offene Welt.

Er bestätigte auch, dass die Eikon-Kämpfe, die im Gameplay-Trailer vom Juni 2022 zu sehen waren, einen großen Teil des Spiels ausmachen werden, wobei die Spieler manchmal die direkte Kontrolle durch Clive übernehmen können. Manchmal wird Clive aber auch als Mensch durch diese Kämpfe navigieren und von den Eikons über ihm in den Schatten gestellt werden.

Offenbar werden wir Clive durch mehrere Zeitabschnitte steuern, in denen er vom Teenager bis zum Dreißigjährigen altert, so dass die Geschichte wohl einen größeren Umfang haben wird als einige der letzten Final Fantasy-Geschichten.

Yoshida bestätigte, dass der düstere Ton der Trailer korrekt ist - dies wird das erste Final Fantasy seit langem sein, das in vielen Ländern eine Altersfreigabe erhalten wird, da das Kreativteam einige etwas realistischere und erwachsenere Themen erforschen wollte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.