Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt nur wenige Spieleserien, die so berühmt oder so langlebig sind wie Final Fantasy - die hoch aufragenden RPG-Spiele sind auf der ganzen Welt sehr beliebt, und die Serie hat mehrere der besten Rollenspiele aller Zeiten hervorgebracht.

Es ist daher nicht überraschend, dass es eine große Sache ist, wenn das nächste Final Fantasy-Spiel angekündigt wird, das Sony genau wusste, als es das Spiel Ende 2020 als Teil eines PS5-Showcases enthüllte. Was müssen Sie jedoch über den nächsten großen Eintrag in der Serie wissen? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Was wir nicht sofort wissen, obwohl der Trailer zeigt, dass das Spiel ziemlich gut aussieht und das eigentliche Gameplay enthält, ist, wann Final Fantasy 16 herauskommt.

Nachdem wir diese ziemlich umfangreiche Enthüllung Ende 2020 erhalten haben, erwarten wir ziemlich bald weitere Neuigkeiten. Square Enix hat bestätigt, dass wir Anfang 2021 weitere Details erfahren werden, und wir wissen auch ziemlich viel darüber, wer für das Spiel verantwortlich ist.

Es wird von Naoki Yoshida produziert und von Hiroshi Takai inszeniert, die beide maßgeblich an der Wiedergeburt und dem erneuten Erfolg von Final Fantasy 14 beteiligt waren, dem Online-Spiel, das noch immer floriert. Ihr Erfolg scheint ihnen den größtmöglichen Job gebucht zu haben - das Schiff auf einem Hauptspiel zu steuern.

Das Team sieht also gut aus und wir müssen nur warten, um mehr über ein mögliches Release-Fenster zu erfahren. Wir sind jedoch hoffnungsvoll - das Spiel sieht besser aus als viele bei der ersten Enthüllung.

Auf der Plattformfront gibt es etwas mehr Klarheit, da wir wissen, dass das Spiel zumindest für eine gewisse Zeit exklusiv für PlayStation sein und auf die PS5 kommen wird. Es besteht die Möglichkeit, dass es auch auf der PS4 funktioniert, obwohl wir unser Haus nicht darauf wetten würden.

Wir würden erwarten, dass das Spiel kurz vor dem Start auch auf den PC kommt, aber die Frage, ob es auf Xbox ankommt, ist etwas schwieriger zu erraten. Das vollständige Überspringen von Xbox wäre jedoch ein wirklich mutiges Spiel. Wir gehen daher davon aus, dass es nach einiger Zeit, höchstwahrscheinlich nach einem Jahr, auf den Konsolen der nächsten Generation von Microsoft auftauchen wird.

Leider werden wir Ihre Hoffnungen auf einen Port für den Nintendo Switch nicht wecken, da dies immer mehr zum Standard für große Releases wird. Das Spiel sieht grafisch intensiv aus, sodass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es auf Nintendos leistungsbeschränkterer Hardware funktioniert .

Natürlich ist der Schlüssel zu jedem Final Fantasy-Spiel die Liste der Charaktere und die Geschichte, in die sie eingehüllt sind. Wir können aus dem Trailer eine ganze Menge darüber ablesen, was uns während des sechzehnten Spiels erwartet und welche Informationen Square hat bisher veröffentlicht.

Das Spiel spielt im Land Valisthea, das in sechs Bereiche unterteilt ist und von bergigen Mutterkristallen dominiert wird, der Quelle der Magie in der Welt. Wie Sie sich vorstellen können, ist jedoch nicht alles in Ordnung - jede Nation hat einen Dominanten in sich, eine lebende Person, die eine tödliche Kraft namens Eikon enthält. Einige dieser Menschen sind wie Könige, während andere in ihrer Behandlung näher an Waffen sind.

Zu den Charakteren, die wir bisher kennen, gehört Clive Rosfield, der in dieser Phase unserem zentralen Protagonisten sehr ähnlich sieht - er hat geschworen, seinen jüngeren Bruder Joshua, der ein Dominant ist, zu beschützen. Jill Warrick ist mittlerweile eine enge Freundin von beiden. Dieses Trio wurde detailliert beschrieben, aber wir wissen nicht viel mehr als die Tatsache, dass irgendeine Form von Tragödie eine von Clive angeführte Suche nach Rache auslösen wird.

Nach dem, was wir über das im Ankündigungstrailer gezeigte Gameplay sagen können, scheint Final Fantasy 16 dem jüngsten Gameplay der Serie Evolution und nicht Revolution zu verleihen. Wie bei FF15 scheint es, als würden wir in Echtzeit kämpfen, um die Dinge aktiv zu halten, aber das System sieht etwas reaktiver und schneller aus.

Es scheint auch alles einen etwas reiferen Ton zu haben - es ist Blut zu sehen, Leute! Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass wir wie in den vorherigen Einträgen eine Überwelt erkunden und viele Nebenquests abschließen können, wenn wir Lust dazu haben. Wir sind zuversichtlich, dass dies alles ein bisschen interaktiver sein könnte als in FF15, wobei die Erkundung in diesem Spiel ein wenig durch die Abhängigkeit von Straßen gestelzt ist - diesmal mit einer höheren Fantasie-Einstellung, die wir suchen Ich freue mich darauf, selbst ein bisschen mehr durch die Landschaft zu rennen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.