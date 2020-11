Tomb Raider Reloaded ist das nächste Lara Croft-Spiel und wird 2021 auf dem Handy verfügbar sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Square Enix hat per Teaser-Trailer bekannt gegeben, dass das nächste Spiel in der Tomb Raider-Familie Tomb Raider Reloaded sein wird. Aber weit davon entfernt, ein grafisch intensiver und im Allgemeinen angespannter hochauflösender Thriller wie die letzten Konsolentitel zu sein , ist dies ein kostenloses Spiel für Smartphones.

Leider wird in dem auf YouTube veröffentlichten Teaser kein Gameplay angezeigt. Es wird jedoch als "Action-Arcade-Spiel" beschrieben, was bedeutet, dass es wahrscheinlich nicht wie die Endlosläuferin Lara Croft: Relic Run oder die rundenbasierte Puzzlerin Lara Croft Go ist, die derzeit auf Android und iOS läuft.

Im Trailer sehen Sie einige der klassischen Feinde, darunter Riesenspinnen, einen Wolf, ein Steinmonster und - natürlich - einen Dinosaurier. Lara Croft trägt ihr traditionelles blaugrünes Westentop und hellbraune Shorts, die erst am Ende zu sehen sind .

Das sind ungefähr alle Informationen, die wir jetzt weitergeben müssen. Wir bekommen keinen Hinweis darauf, wie das Gameplay aussehen wird, aber es scheint - basierend auf dem Bildmaterial im Video - etwas mehr Cartoony zu sein als einige der "ernsthaften" Konsolentitel.

Wir haben auch keine spezifischen Informationen zu den Startdaten, nur, dass es 2021 auf dem Handy startet und dass Sie es kostenlos herunterladen und spielen können. Das bedeutet mit ziemlicher Sicherheit, dass In-App-Anzeigen und -Käufe geschaltet werden, die möglicherweise nicht so beliebt sind, aber von mobilen Titeln erwartet werden.

Schreiben von Cam Bunton.