Spotify macht seinen Schritt ins Metaverse und eröffnet Spotify Island in Roblox

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während viele Unternehmen das Wort "Metaverse" in den Mund nehmen, nur um beim Buzzword-Bingo zu punkten, zeigen Spotify und Roblox, wie es wirklich geht, und kündigen die Eröffnung von Spotify Island an.

Spotify Island ist ein Ort, an dem "Fans und Künstler ... abhängen und ein Wunderland aus Klängen, Quests und exklusivem Merch erkunden können."

Roblox ist ein Spiel, das bei Kindern sehr beliebt ist, weil man dort Spiele erstellen kann, die dann von anderen gespielt werden können. In Wirklichkeit ist es eine Manifestation dessen, was sich viele Leute unter dem "Metaverse" vorstellen, in dem man die vollständige Kontrolle über das Geschehen in der von einem selbst geschaffenen Welt hat. Es hat über 40 Millionen täglich aktive Nutzer.

Spotify sagt, dass es das erste Streaming-Unternehmen ist, das auf der Plattform präsent ist, was eine engere Interaktion zwischen Künstlern und Fans ermöglicht - und Spotify in die Lage versetzt, etwas mehr als nur Musikstreaming auf seiner eigenen Plattform anzubieten.

Es ist nicht das erste Mal, dass es Konzerte in Spielen gibt - Fortnite zum Beispiel hat schon viele Konzerte veranstaltet - aber das Maß an Interaktion, das durch die Gamification, die Roblox ermöglicht, entsteht, fügt eine neue Dimension hinzu.

Spotify Island ist kein einzelnes Ziel - du kannst durch Portale zu anderen Zielen reisen, die sich für spezielle Events öffnen. Das erste ist der K-Park, der dem K-Pop gewidmet ist und an dem die Künstler Stray Kids und SUNMI beteiligt sind. Für die Zukunft sind weitere Bereiche und andere Künstler geplant.

Natürlich wird es auch exklusives virtuelles Merchandise zu kaufen geben - wir gehen davon aus, dass dies mit Robux, dem Ingame-Strom von Roblox, geschehen wird. Das bedeutet, dass es für Spotify auch ein finanzielles Element gibt. Wenn man sein Merchandise an die Spieler verkaufen kann, damit sie es an anderer Stelle in Roblox tragen können, dann gibt es eine neue Dimension der Fan-Wirtschaft.

Und das ist genau das, was die Leute meinen, wenn sie über das Metaverse sprechen: Hier kommen zwei verschiedene Plattformen in der virtuellen Welt zusammen, um eine neue Erfahrung zu schaffen - und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das viele jüngere Nutzer anziehen wird.

Sie können Spotify Island auf Roblox hier finden.

Schreiben von Chris Hall.