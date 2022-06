Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat eine eigene Gaming-Marke für PC- und PlayStation 5-Zubehör auf den Markt gebracht.

Die Inzone Gaming-Linie startet mit Headsets und Premium-Monitoren für PC- und Konsolenspieler gleichermaßen.

Zunächst sind drei Headsets im Angebot. Das Flaggschiff ist das Sony Inzone H9 - ein kabelloses Noise-Cancelling-Headset mit 360 Spatial Sound für PC-Spiele und Unterstützung für 3D Audio auf der PS5.

Es verwendet Technologien, die auch in den hervorragenden WH-1000XM5-Kopfhörern zu finden sind, die ebenfalls kürzlich auf den Markt kamen. Dazu gehören die für den Tragekomfort verwendeten Materialien in den Ohrmuscheln, wie z. B. weiches Kunstleder.

Außerdem gibt es eine aktive Geräuschunterdrückung und einen Umgebungsgeräuschmodus, der mit einer Taste auf der Vorderseite umgeschaltet werden kann. Auf diese Weise können Sie Außengeräusche bei Bedarf problemlos hören.

Das H9 verfügt außerdem über ein Discord-zertifiziertes Bügelmikrofon, das aktiv ist, wenn es nach unten gerichtet ist, und stummgeschaltet wird, wenn es nach oben bewegt wird. Außerdem verfügt es über eine LED-Beleuchtung und eine Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden (bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung). Schnelles Aufladen bedeutet, dass Sie eine Stunde Spielzeit für nur 10 Minuten Ladezeit erhalten.

Der Inzone H7 ist ein kabelloses Modell mit einem ähnlichen Design, aber ohne LED-Beleuchtung und mit Nylon-Hörmuscheln anstelle von Kunstleder. Auch hier gibt es keine aktive Geräuschunterdrückung, aber die Akkulaufzeit ist besser - bis zu 40 Stunden.

Das Inzone H3 schließlich ist ein kabelgebundenes Headset, das einige Funktionen einschränkt, aber die 360 Spatial Sound / 3D Audio-Funktionen beibehält.

Was die Monitore betrifft, so ist der Inzone M9 das Flaggschiff. Er bietet eine 4K-Auflösung und HDR mit einer Full-Array-Hintergrundbeleuchtung mit Local Dimming. Außerdem hat er eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, verwendet ein IPS-Panel und rühmt sich mit einer Reaktionszeit von 1 ms GtG (Gray to Gray).

Sein stabiles Pendant, der Inzone M3, reduziert die Auflösung auf Full HD, erhöht aber die Bildwiederholfrequenz auf 240 Hz.

Beide Monitore haben ein ähnliches Design mit einem flachen Stativfuß und verfügen über Anschlüsse für Tastatur, Maus und Monitor. Interessanterweise können Sie zwei PCs (oder einen PC und eine Spielekonsole) an einen der beiden Monitore anschließen und über einen automatischen Umschaltmodus die gleichen Peripheriegeräte verwenden.

An jedem Monitor sind zwei HDMI 2.1-Anschlüsse vorhanden. Die Monitore sind außerdem mit PS5-kompatiblen Funktionen ausgestattet, wie z. B. dem Auto Genre Picture Mode, mit dem je nach Inhalt entweder der Spiel- oder der Unterhaltungsmodus ausgewählt werden kann, und dem Auto HDR Tone Mapping.

Der Inzone M9-Monitor wird diesen Sommer für £999 in Großbritannien und €1.099 in Mitteleuropa erhältlich sein, während der M3 im Winter folgen wird. Die Preise für dieses Modell werden zu gegebener Zeit bestätigt.

Die Headsets werden jeweils ab Juli erhältlich sein. Das Sony Inzone H9 kostet £269 / €300, das H7 £189 / €230 und das H3 £89 / €100.

Schreiben von Rik Henderson.