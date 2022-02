Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bungie, der Entwickler hinter Destiny und der ursprüngliche Schöpfer von Halo, hat angekündigt, dass es von Sony Interactive Entertainment im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar übernommen wird.

Bungie sagte, es werde „unsere Spiele weiterhin unabhängig veröffentlichen und kreativ weiterentwickeln“, so CEO Pete Parsons in einem Blogbeitrag . „Wir haben einen Partner gefunden, der uns in allem, was wir sind, bedingungslos unterstützt und der unsere Vision beschleunigen will, generationenübergreifende Unterhaltung zu schaffen, während er gleichzeitig die kreative Unabhängigkeit bewahrt, die in Bungies Herz schlägt“, fügte Parsons hinzu.

Tatsächlich hat Bungie seinen Fans versprochen, dass es weiterhin ein Multiplattform-Studio und -Publisher sein wird, das unabhängig neben den PlayStation Studios sitzt.

Bungie hat grenzenloses Potenzial, Freunde auf der ganzen Welt zu vereinen.



Wir haben mit PlayStation einen Partner gefunden, der unseren Traum teilt und sich dafür einsetzt, unsere kreative Vision vom Aufbau generationsübergreifender Unterhaltung voranzutreiben.



Unsere Reise beginnt heute. https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD – Bungie (@Bungie) 31. Januar 2022

Die Übernahme von Bungie durch Sony erfolgt Tage, nachdem Microsoft seine Pläne angekündigt hat, Activision Blizzard im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Microsoft war zunächst erschreckend vage darüber, ob Call of Duty und andere Franchises Xbox-exklusiv werden würden. Erst nach vielen Gegenreaktionen und potenziellen Problemen mit Regulierungsbehörden versprach es später, bestehende Verträge mit Sony einzuhalten . Bungie verfolgt einen anderen Ansatz und gibt zu, dass zukünftige Spiele nicht exklusiv für PlayStation werden. „Nein. Wir wollen, dass sich die Welten, die wir erschaffen, überall dort ausdehnen, wo Menschen Spiele spielen“, sagte Bungie auf einer FAQ-Seite .

„Wir werden weiterhin selbstveröffentlicht, kreativ unabhängig sein und wir werden weiterhin eine einheitliche Bungie-Community vorantreiben“, fügte Bungie hinzu.

In dieser FAQ erläutert Bungie auch, wie sich die Übernahme auf eines seiner beliebtesten Spiele, Destiny 2, auswirken wird. Es beantwortete Fragen dazu, ob Crossplay unverändert bleibt, ob das Destiny 2-Erlebnis auf Nicht-PlayStation-Plattformen beeinträchtigt wird und mehr. Schauen Sie sich also unbedingt diese Seite für alle Einzelheiten an. Aber es hört sich so an, als müssten sich Fans der mythischen Sci-Fi-Welt keine Sorgen machen

Schreiben von Maggie Tillman.