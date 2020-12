Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store entfernt und bietet jedem, der das Spiel im Store gekauft hat, volle Rückerstattung. Hat es jemals einen turbulenteren Spielstart in der Geschichte gegeben?

Am 17. Dezember 2020 twitterte Sonys Ask PlayStation-Twitter-Account : "SIE bemüht sich um eine hohe Kundenzufriedenheit. Wir bieten ab sofort eine vollständige Rückerstattung für alle Spieler an, die Cyberpunk 2077 über den PlayStation Store gekauft haben und eine Rückerstattung wünschen." Um Ihre Rückerstattung zu erhalten, hat Sony diese Website besucht , sich bei Ihrem PlayStation-Konto angemeldet und eine Anfrage gesendet. Es heißt auch, dass "einige Benutzer Probleme haben", wenn sie auf das Rückerstattungsformular zugreifen.

SIE ist bestrebt, ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Wir bieten ab sofort eine vollständige Rückerstattung für alle Spieler an, die Cyberpunk 2077 über den PlayStation Store gekauft haben und eine Rückerstattung wünschen. Bitte besuchen Sie den folgenden Link, um die Rückerstattung einzuleiten: https://t.co/DEZlC0LmUG . - Fragen Sie PlayStation (@AskPlayStation) am 18. Dezember 2020

Cyberpunk 2077 wurde am 10. Dezember veröffentlicht. In der Woche seit dem Start haben sich mehrere Spieler wiederholt über aufgetretene Fehler beschwert, darunter Abstürze und Störungen.

Aus unserer persönlichen Erfahrung mit dem Titel auf PS4 Pro, PS5, Xbox Series X und PC ist das Spiel jedoch nicht allzu fehlerhaft - und sieht tatsächlich gut aus und spielt sich gut. Es sind die Basisversionen für PS4 und Xbox One X, die die meisten Probleme zu verursachen scheinen, weshalb auch der Entwickler des Spiels, CD Projekt Red, gesagt hat, dass einige Spieler Rückerstattungen beantragen sollten.

CD Projekt Red teilte PS4- oder Xbox One-Spielern ausdrücklich mit, dass sie eine Rückerstattung beantragen könnten, aber aufgrund der Rückerstattungsrichtlinie von Sony konnten diejenigen, die digitale Versionen des Spiels im PlayStation Store gekauft hatten, dies nicht. Mit der jüngsten Entscheidung von Sony wurde diese Einschränkung jedoch aufgehoben.

CD Projekt Red hat Sonys Schritt bestätigt und Folgendes getwittert:

Weder CD Projekt Red noch Sony haben angekündigt, wann Cyberpunk 2077 in den PlayStation Store zurückkehren wird, nur dass das Studio "hart arbeitet", um es "so schnell wie möglich" zurückzubringen.

Denken Sie daran, dass Spieler weiterhin physische Versionen des Spiels kaufen können.

Microsoft muss auch noch bestätigen, ob es das Spiel aus seinem Store ziehen oder volle Rückerstattung anbieten wird.

CD Projekt Red hat versprochen , Patches für das Spiel zu veröffentlichen, einschließlich eines Updates "innerhalb der nächsten sieben Tage". Weitere Verbesserungen werden im Januar und Februar 2021 erwartet, um die "wichtigsten Probleme" zu beheben, sagte das Studio.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Mike Lowe.