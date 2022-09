Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Genre der Looter-Shooter ist nicht gerade das einladendste, wenn man die beliebtesten Spiele als Maßstab nimmt. Titel wie Escape from Tarkov haben dem Genre eine gewisse Hardcore-Sensibilität verliehen.

Während sich Giganten wie Call of Duty und Battlefield mit unterschiedlichem Erfolg an Plünderungs- oder Extraktionsmechaniken versuchen, hofft Sega, dass Hyenas von Creative Assembly eines der ersten Spiele sein kann, das damit den Mainstream erreicht. Wir haben uns auf der Gamescom 2022 eine Vorschau hinter verschlossenen Türen angesehen und mit Alex Hunnisett, einem Product Director des Projekts, darüber gesprochen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Eine neue Art von Spiel

Hyenas ist in einer netten und satirischen Zukunftsvision angesiedelt, einer Science-Fiction-Dystopie, in der Konzerne die Macht übernommen haben - ihr wisst schon, wie es läuft.

Was das Spiel etwas einzigartiger macht, ist das Flair dieser Dystopie, das stark vom Retro-Stil geprägt ist. Nostalgische Gadgets und Sammlerstücke sind zu begehrten Waren geworden, die einer sorgfältigen Kontrolle unterliegen und somit auch der Piraterie.

Sie spielen eine Bande von Söldnern, die versuchen, sich mit diesem nostalgischen Goldstaub aus Weltraumwracks zu befreien, und mit der Unterstützung von Sega gibt es jede Menge lustige Anspielungen auf diese Belohnungen zu entdecken.

Von Sega Genesis-Konsolen bis hin zu Sonic-Plüschfiguren ist dies der erste Hinweis darauf, dass Hyenas sich selbst nicht allzu ernst nimmt - eine Eigenschaft, die es in einen willkommenen Gegensatz zu Spielen wie Tarkov stellt.

In einem Match in Hyenas treten fünf Teams mit je drei Kämpfern an, die jeweils aus einer Reihe von Helden mit einzigartigen Fähigkeiten und Waffen wählen und alle auf der Suche nach dem oder denselben Tresoren sind, in denen sich die wichtige Beute befindet.

Die besten Xbox One-Spiele 2022: Die besten Titel, die jeder Xbox One S- und X-Besitzer spielen sollte von Max Freeman-Mills · 1 September 2022 Wenn ihr auf der Suche nach einem Spiel für eure Xbox One S oder Xbox One X seid, dann seid ihr hier genau richtig. Hier sind die besten Spiele für

Wenn ihr plündert, erhaltet ihr eine Ingame-Währung namens Clout, und sobald diese voll ist (entweder in kleinen Stücken oder indem ihr in einem Tresor einen großen Treffer landet), könnt ihr versuchen, die Karte zu verlassen.

Rauskommen

Bei dieser Extraktion müsst ihr alle Angreifer abwehren, um ein Gebiet freizuhalten, und es kann sehr chaotisch werden, wenn mehrere Teams gleichzeitig versuchen, sich aus dem Staub zu machen.

Während dieses Vorgangs streifen KI-gesteuerte Wachen durch den Level und stellen niedrige Gefahren dar, die Ihre heimliche Annäherung stören können, oder sie sind ein wenig Kanonenfutter, das Ihnen hilft, Ihr Ziel aufzuwärmen.

Es ist eine nette Mischung aus Systemen wie Hunt: Showdown und Tarkov, aber das Material, das wir gesehen haben, machte deutlich, dass es viel flüssiger und rasanter ist als diese beiden Spiele, die in ihrem Tempo viel taktischer sind.

Hunnisett spricht über die drei "E's", die bei der Entwicklung von Hyenas eine Rolle gespielt haben - "engage, exploit and evade". Wie er sagt, bedeutet das, dass man zunächst in Kampfsituationen hineingerät, dann das Beste aus den verschiedenen Werkzeugen macht, die einem dabei zur Verfügung stehen, und schließlich aussteigt, wenn es klug ist, dies zu tun.

"Es gibt eine Menge Dinge in der Umgebung, die man steuern muss - es ist nicht nur eine Karte, wir haben NSCs, die die Beute bewachen und das Schiff lenken. Wir haben Fallen, Alarme und mehr, die ausgelöst werden können und Schaden anrichten und Leute dazu bringen, nachzuforschen, und wir haben auch das, was meiner Meinung nach der spaßigste Teil unseres Spiels ist, nämlich die Schwerelosigkeit."

Das ist richtig - Hyenas ist nicht nur ein flippiger Shooter, sondern hat auch schwebende Elemente. In bestimmten Teilen der Karte ist die Schwerelosigkeit kontinuierlich, während man sie in anderen Bereichen mit Schaltern ein- und ausschalten kann, was für verrückte Momente inmitten von Schießereien sorgen kann.

Das ist die Art von Gameplay-Twist, die wirklich zu einem Helden-Shooter wie diesem passt, und könnte für einige faszinierende taktische Flexibilitäten sorgen, wobei sich einige Helden je nach ihrer Ausrüstung leichter bewegen können als andere.

Mit Matches, die etwa 20 Minuten dauern, wenn man die ganze Zeit dabei ist, und einer Respawn-Mechanik, die es überlebenden Teammitgliedern ermöglicht, wieder in den Kampf einzusteigen, sofern nicht das ganze Team ausgelöscht wird, klingt es nach einer unterhaltsamen Mischung aus lockeren Spielstilen und der Spannung eines Looter-Shooters, bei dem man im Laufe des Spiels alles riskiert, was man gesammelt hat.

Hunnisett betonte, dass Creative Assembly die Idee bestätigen will, dass es in den meisten Fällen fair ist, zu fliehen, ohne alle anderen Spieler auf dem Server auszulöschen, so dass der Wunsch, mit dem, was man hat, zu entkommen, etwas ist, dem man nachgeben sollte, anstatt es zu meiden.

Enge Besetzung

Im Moment sieht Hyenas nicht nach einem riesigen Projekt aus - Hunnisett bestätigt, dass im Moment an einer Karte gearbeitet wird und sechs Spezialisten zur Auswahl stehen, was für einen Multiplayer-Shooter wie diesen ein ziemlich kleiner Umfang ist. Das ist unserer Meinung nach eine gute Sache - ein zu großer Umfang ist bei einem Multiplayer-Shooter ein viel größeres Risiko als das Gegenteil.

Er wollte sich nicht dazu äußern, ob das Spiel auch frei spielbar sein wird, es wird also sehr interessant sein zu sehen, wie Sega das Spiel positioniert. Das ist allerdings noch eine Weile hin, denn in den geschlossenen Alpha-Tests geht es mehr darum, ob die Spieler tatsächlich durchgängig Spaß haben, als darum, wie man sie dafür bezahlen kann.

Wie die Geschichten dieser Spezialisten erzählt werden, ist eine andere Frage, die erst kurz vor der Veröffentlichung des Spiels geklärt werden kann, aber das Material, das wir gesehen haben, zeichnete ein Bild einer beeindruckend lebendigen Welt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.