Sega Genesis Mini 2 kommt in den USA im Oktober auf den Markt

(Pocket-lint) - Sega hat angekündigt, dass die Retro-Spielkonsole Genesis Mini 2 in Nordamerika am 27. Oktober auf den Markt kommen wird, in Übereinstimmung mit dem bereits angekündigten Veröffentlichungsdatum für Japan.

Das bedeutet, dass wir nur noch auf Informationen über die Veröffentlichung in Europa warten, die wahrscheinlich unter dem Namen Mega Drive Mini 2 erfolgen wird, in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Namenskonventionen von Sega.

SEGA Genesis Mini 2 kommt am 27. Oktober nach Nordamerika!



SEGA Genesis Mini 2 bietet noch mehr Leistung!

Über 50 klassische Spiele, die bisher noch nicht auf dem Genesis Mini erschienen sind!

Und SEGA CD-Titel sind enthalten!#SEGA #GenesisMini2 pic.twitter.com/IRZubeEy9i- SEGA (@SEGA) July 13, 2022

Die neue Version der Konsole basiert auf dem zweiten Modell, das Sega herausgebracht hat, und ist kompakter, während sie einige Upgrades für Retro-Gamer mitbringt. Dazu gehören zum ersten Mal Sega CD-Spiele sowie eine erweiterte Bibliothek von insgesamt mehr als 50 Spielen.

Die Amazon-Seite für die neue Konsole ist jetzt live, so dass Sie eine Vorbestellung aufgeben können, wenn Sie wissen, dass Sie gerne eine weitere Retro-Minikonsole für Ihre Sammlung haben möchten.

Die vollständige Liste der Spiele, die auf der Konsole enthalten sein werden, ist noch nicht bekannt, aber ein Teil davon wurde bereits enthüllt, den ihr euch unten ansehen könnt:

Sonic CD

Shining Force

Silpheed

Villa der verborgenen Seelen

Night Striker

Die Ninja-Krieger

Nachbrenner 2

Auslaufen

OutRunners

Virtua-Rennen

Super Hang On

Sonic 3D Blast

Shining in the Darkness

Vectorman 2

Der Ooze

Bonanza Bros.

Alien Soldier

Regenbogeninseln Extra

Splatterhouse 2

Rollender Donner 2

Blitzgewalt

Fantasie-Zone

Stern-Mobil

