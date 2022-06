Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das nächste große Abenteuer von Sonic steht vor der Tür. Mit Sonic Frontiers wurde ein vollständiger 3D-Titel angekündigt, der eine ausgedehnte und wunderschöne offene Welt zum Erkunden verspricht.

Es sieht nach einer Neuausrichtung der Serie aus und könnte einige wirklich interessante Gameplay-Elemente bieten - lies weiter, um alle wichtigen Details über das Spiel zu erfahren.

Sega kündigte Sonic Frontiers bereits Ende 2021 mit einem Enthüllungstrailer an, den Sie sich unten ansehen können.

Der Trailer zeigt eine neue Welt, die Sonic in einem etwas anderen Tempo als in seinen vorherigen Spielen erkunden kann. Im Juni 2022 wurden exklusiv für IGN einige Gameplay-Videos gezeigt, die das Spiel deutlich aufwerten. Im ersten Bild unten sehen Sie Sonic, wie er die Welt durchquert.

Ein weiterer Showcase zeigt das Kampfsystem des Spiels und wie Sonic die in der Welt verstreuten Feinde besiegen kann, wenn er ihnen begegnet.

Wir wissen nicht genau, wann Sonic Frontiers erscheinen wird, aber Sega hat es mit Holiday 2022 gekennzeichnet, so dass es gegen Ende des Jahres erhältlich sein sollte.

Seit der Enthüllung des Gameplay-Materials, das du oben findest, wurde dies von Fans, die hoffen, dass das Spiel ausgefeilter ist, als es derzeit aussieht, mit einiger Überraschung aufgenommen, aber im Moment ist dies die einzige offizielle Information, die wir über die Veröffentlichung haben.

Die Geschichte von Sonic Frontiers ist immer noch ein wenig mysteriös, aber wir können aus den Trailern und dem Gameplay erkennen, dass Sonic eine neue Welt erkunden wird - wie er dorthin gekommen ist, ist allerdings noch unklar.

Dank der offiziellen Website des Spiels wissen wir, dass die Länder, durch die er sich bewegt, die Starfall-Inseln genannt werden, und sie scheinen die Ruinen einer älteren Zivilisation zu enthalten.

Angesichts des sanften Soundtracks und der riesigen offenen Areale sieht es so aus, als sei das Spiel von The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert, auch wenn noch nicht klar ist, ob der Ton dieses Spiels zu Sonics rasantem Tempo passt.

Was wir nicht wissen, ist, warum diese Zivilisation kilometerlange Grind-Rails und Geschwindigkeitsschübe hinterlassen haben könnte, ganz zu schweigen von den Goldringen, die Sonic so begehrt. Vielleicht erfahren wir in den nächsten Trailern und Präsentationen mehr über diese Seite der Dinge sowie über die seltsamen metallischen Gegner, gegen die Sonic antritt.

So oder so, die Schlagzeile ist, dass dies ein weiteres 3D-Sonic-Spiel ist, ein Format, das einige Höhen und viele Tiefen für Segas Maskottchen hatte, und mit einer offenen Welt, um es zu gehen, stellt das Spiel tatsächlich ein bisschen ein Glücksspiel angesichts des Erfolgs von 2D-Wurfbacks wie Sonic Mania.

