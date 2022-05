Werden wir bald eine Sega Dreamcast Mini-Konsole bekommen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sega könnte kurz davor stehen, eine weitere neu gestaltete klassische Spielekonsole in seiner Mini-Reihe anzukündigen. Und dieses Mal könnte es sich um die viel gemunkelte, viel geforderte Sega Dreamcast Mini handeln.

Über eine Dreamcast Mini wurde in den letzten paar Jahren spekuliert, aber wir haben in dieser Zeit keinen Piep von Sega selbst gehört.

Aber in den letzten Tagen hat der offizielle Twitter-Account von Sega Japan ein "neues Projekt" angeteasert, das am 3. Juni 2022 angekündigt werden soll.

Es wird eine Live-Präsentation geben, die auf dem japanischen YouTube-Kanal von Sega um 20 Uhr Ortszeit (mittags BST) übertragen wird.

Was darauf hindeutet, dass es sich um ein Retro-Projekt handelt, ist die Tatsache, dass Yosuke Okunari einen Auftritt haben wird. Er ist der kreative Produzent hinter Segas Retro-Gaming-Strategie, einschließlich der Spiele-Kuration für den Mega Drive Mini.

Er wird zusammen mit Sega-Manager Hiroyuki Miyazaki auftreten, der das Mega Drive Mini ursprünglich auch angekündigt hatte.

Okunari hat sogar schon angedeutet, dass die nächste Mini-Konsole eine Dreamcast sein könnte: "Wenn wir die nýchste machen, habe ich das Gefýhl, dass der Umfang des Projekts viel grýýer sein wird, wenn wir uns die Welt ansehen. Ich denke... wir kýnnten ein Konzept verfolgen, das dem Mega Drive Mini sehr nahe kommt. Wenn ich ein paar Namen nennen müsste, könnte es ein SG-1000 Mini oder ein Dreamcast Mini sein", sagte er im Jahr 2020.

Der Produzent erklärte sogar, warum es so lange gedauert hat: "Wir werden nicht in der Lage sein, es nächstes Jahr um diese Zeit zu veröffentlichen oder zwei Jahre nach dem Mega Drive Mini. Wir können es nicht so schnell machen."

Wir werden euch mehr berichten, sobald wir weitere Informationen erhalten.

Schreiben von Rik Henderson.