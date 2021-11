Riechen Sie wie eine Gaming-Ikone mit den neuen Parfums von Sega

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Sonic riecht – oder zumindest, worauf der blaue Igel spritzt, bevor er zu einem Date geht, haben Sie jetzt die Chance, eine richtige Antwort zu erhalten.

Sega hat gerade drei neue Parfums auf den Markt gebracht, von denen jedes einem seiner kultigsten Franchises gewidmet ist, damit Spieler sich wirklich auf ihr Engagement verlassen und nach ihrer Lieblingsserie riechen können.

Riecht, als wäre etwas Neues gelandet!



Wir stellen Yakuza, Shenmue und Sonic the Hedgehog unisex Cologne von @numskulldesigns vor!



Mit drei tollen Düften, welcher ist dein Favorit?



https://t.co/aGsHocGJ5e | https://t.co/A1kRpyLrcf pic.twitter.com/2yrzFOxADm — SEGA Shop Europe (@SegaShopEurope) 18. November 2021

Von Sonic erhalten Sie also "Blue Blur" , eine Mischung aus Zitrusdüften wie Zitrone, Grapefruit-Limette und mehr - die eindeutig die Frische und Geschwindigkeit einer Green Hill Zone-Bühne heraufbeschwören soll.

Stellvertretend für die langjährige Yakuza-Serie ist "Bourbon and Smoke" , die, wie der Name schon sagt, Noten von Eiche, Zedernholz und rauchigem Bourbon aufweist und eher an Hinterzimmer-Deals als an riesige Beat-em-Up-Schläge erinnert.

Schließlich bekommt der Fanliebling Shenmue "Tobacco and Gold" mit einem Aufguss aus Kardamom, Bergamotte und was auch immer goldener Tabak ist.

Jeder kann jetzt direkt bei Sega für 29,99 £ vor der Markteinführung im Dezember vorbestellt werden.