(Pocket-lint) - Es ist für niemanden wirklich neu, dass Minikonsolen in den letzten Jahren der letzte Schrei waren - die meisten großen historischen Namen wie Nintendo und Sony haben mit Retro-Miniaturversionen ihrer alten Konsolen großen Erfolg gehabt.

Sega war nicht anders, aber seine neueste Version sieht an der Oberfläche wie die wahrscheinlich größte Nische aus, der Astro City Mini-Arcade-Schrank, der Ende 2020 in Japan veröffentlicht wurde.

Jetzt sieht es so aus, als würde die Konsole auch für westliche Spieler verfügbar sein, da Sega mit Limited Run Games zusammenarbeitet , um Kunden in den USA oder allen, die bereit sind, sie zu importieren, eine relativ kleine Menge zur Verfügung zu stellen.

Die Minikonsolen fallen später in dieser Woche am Freitag, dem 26. März, aus. Sie sollten also die Liste mit einem Lesezeichen versehen und sich selbst daran erinnern, da diese Dinge aufgrund des Sammlerwerts und der Kraft der Nostalgie schnell verschwinden können.

Laut Limited Run Games wird es insgesamt 3.500 Einheiten geben. Erwarten Sie also einen kleinen Bunfight, um eine zu ergattern!

Schreiben von Max Freeman-Mills.