Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Am 17. Dezember 2020 gibt es eine Miniaturversion von Segas klassischem Arcade-Schrank namens Astro City Mini.

Diejenigen von uns, die sich an Retro-Spiele erinnern, werden wahrscheinlich ein bisschen nach diesem kleinen System suchen - aber der Haken ist, dass es nur für den Start in Japan zum Preis von 12.800 Yen (92 £ / 103 € / 121 $) bestimmt ist.

Gematsu berichtet, dass das Spiel insgesamt 36 Titel enthalten wird, von denen 23 bereits angekündigt wurden. Hier ist die alphabetische Liste unten:

Alien-Syndrom

Alien Storm

Verändertes Biest

Bonanza Bros.

Säulen

Spalten II: Die Reise durch die Zeit

Baumwolle

Durchgreifen

Dunkle Kante

ESWAT

Fantasy Zone

Goldene Axt

Goldene Axt: Die Rache des Todes Addierer

Puyo Puyo

Puzzle & Action: Ichidant-R

Puzzle & Action: Tant-R

Boden gewinnen

Schattentänzer

Shinobi

Virtua Fighter

Wunderknabe

Wonder Boy im Monsterland

Wonder Boy III: Monster Lair

Aber was ist mit den verbleibenden 13 Titeln? Das ist noch nicht bekannt, ein Ankündigungstermin für den 3. September wird erwartet. Es gibt so viele, die wir gerne sehen würden, von Gunstar Heroes über Streets of Rage, Outrun bis hin zu einem der Sonic-Titel. Natürlich könnte es dort Lizenzprobleme geben, und Sega Toys hat nicht bestätigt, dass der Astro City Mini ohnehin außerhalb Japans auf den Markt kommt.

Ob wir jemals in der Lage sein werden, mit einem dieser Probleme umzugehen oder nicht, es macht immer Spaß, sich daran zu erinnern. Nostalgie, unser alter Freund.

Schreiben von Mike Lowe.