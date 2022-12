HDR10+ kommt für Spiele

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat angekündigt, dass sein Bildstandard HDR10+ in den kommenden Monaten auf Spiele und IPTV-Dienste ausgeweitet wird.

Nachdem Samsung die spiele-spezifische Variante von HDR10+ bereits in einige seiner eigenen Monitore und Fernseher integriert hat, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind, übernehmen auch andere Hersteller und Marken - wie Nvidia - diesen Standard. Es gibt noch keine Hinweise von Spieleentwicklern, ob sie HDR10+ unterstützen werden, aber sobald die Hardware verfügbar ist, spricht nichts dagegen.

Der konkurrierende HDR-Bildstandard Dolby Vision wird bereits von Xbox-Konsolen unterstützt und einige Spiele bieten ihn als Option an.

HDR10+ ist eine Erweiterung des gängigen HDR10-Bildstandards, der von vielen Spielen und Filmen verwendet wird. Mit der HDR-Technologie (High Dynamic Range) kann ein Bildschirm im Vergleich zu Standardbildern ein breiteres Farbspektrum sowie mehr Helligkeit und Kontrast darstellen. Beim normalen HDR-Standard werden die Bildmetadaten jedoch auf den gesamten Inhalt angewandt, so dass er zwar inhaltsreicher und genauer aussieht, aber die Anforderungen verschiedener Orte oder Szenen nicht berücksichtigt.

HDR10+ ist dynamischer als das. Es passt die Metadaten Bild für Bild an und sorgt so dafür, dass hellere Szenen lebendiger und dunklere Szenen mit tieferen Schwarzwerten dargestellt werden, ohne dass Details unterdrückt werden. In dieser Hinsicht ist es ähnlich wie Dolby Vision.

Nvidia kündigte kürzlich an, dass seine neuesten RTX- und GTX-Grafikkarten HDR10+ unterstützen werden, während Apple den Standard auch auf seiner neuen Apple TV 4K-Box (sowie der Apple TV-App auf Samsung-Fernsehern) unterstützt.

Auch einige andere Fernsehgerätehersteller wie Philips und Panasonic bieten HDR10+ auf ihren Geräten an, allerdings unter Lizenz von Samsung.

Schreiben von Rik Henderson.