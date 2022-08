Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat angekündigt, seinen riesigen 55-Zoll-4K-Curved-Gaming-Monitor, Odyssey Ark, zur Vorbestellung anzubieten.

Samsung hat den Deckel auf ein wahres Biest gehoben, und wir sind uns fast sicher, dass Sie einen Monitor wie diesen noch nie gesehen haben. Mit einem Preis von 3.499,99 US-Dollar ist das neueste Curved-Display des Unternehmens mit der Marke Odyssey vermutlich deshalb so groß wie ein großes Holzschiff. Abgesehen von seiner Größe besteht sein Hauptmerkmal darin, dass sein 55-Zoll-Bildschirm um 90 Grad gedreht werden kann, um ihn im Hochformat zu verwenden. Ja. Wirklich.

Wenn Sie den Odyssey Ark vor Montag, dem 12. September 2022, vorbestellen, erhalten Sie von Samsung einen Geschenkgutschein im Wert von 200 US-Dollar, den Sie in seinem Online-Store einlösen können. Best Buy und Newegg bieten ein ähnliches Angebot und schenken den Vorbestellern Geschenkkarten im Wert von 200 US-Dollar. Die Geschenkkarten können nur für einen separaten Kauf verwendet werden. Samsung hat noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, Newegg sagt jedoch, dass der Versand am 12. September beginnen wird. Und nicht vergessen: Wenn Sie das Odyssey Ark im August vorbestellt haben, gewährt Samsung beim Kauf über den Online-Shop des Unternehmens einen Sofortrabatt von weiteren 100 Dollar auf den Preis.

Im Querformat ist Odyssey Ark so konzipiert, dass es Sie in Ihr Spiel eintauchen lässt und Ihr gesamtes Sichtfeld einnimmt, damit Sie sich näher am Geschehen fühlen. Samsung sieht ihn jedoch nicht nur als Gaming-Monitor, sondern bietet im Hochformat eine große Fläche für Multitasking. Im Gegensatz zu vielen anderen gebogenen Monitoren verfügt er über ein 16:9-Seitenverhältnis (und nicht über ein ultrabreites 32:9-Verhältnis) und ein Quantum Dot Mini LED-Display, das auf einem höhenverstellbaren Ständer montiert ist.

Schreiben von Maggie Tillman.