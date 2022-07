Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat sich mehreren anderen großen Marken angeschlossen und seinen eigenen "Raum" in Roblox geschaffen. Das Unternehmen hat Space Tycoon auf der Metaverse-Plattform gestartet.

Space Tycoon wird als virtueller Spielplatz beschrieben und ermöglicht es den Besuchern, Spiele zu spielen und ihre eigenen Samsung-Produkte zu bauen, um sie mit anderen "Gen Z"-Spielern zu teilen.

Der Spielplatz befindet sich in einer Raumstation und verfügt über ein eigenes Forschungslabor, in dem die neuesten Produkte von Samsung untersucht werden können. Es gibt drei Spielbereiche - die Bergbauzone zum Abbau von Ressourcen, das Labor zur Herstellung von Produkten und einen Shop für den Kauf im Spiel.

Zu den Produkten, die aus den in der Mining Zone gefundenen Ressourcen hergestellt werden können, gehören Mobiltelefone, Fernseher und Haushaltsgeräte. Einige der Geräte können im Spiel auch in etwas anderes umgewandelt werden, z. B. in eine Tasche oder einen Motorroller.

Das Spiel kommt in 14 Sprachen auf den Markt und soll später um neue Funktionen wie Benutzerinteraktion und virtuelle Partys ergänzt werden.

"Space Tycoon soll ein Spielplatz sein, auf dem viele Kunden die unbegrenzten Möglichkeiten virtueller Räume erleben können", sagte Jinsoo Kims, Executive Vice President von Samsung.

"Wir wollten unseren Kunden der Generation Z die Möglichkeit geben, Samsung-Produkte auf eine Weise zu erleben, wie sie es noch nie zuvor getan haben. Wir werden auch in Zukunft Inhalte präsentieren, die unseren aktuellen und zukünftigen Kunden sinnvolle und unterhaltsame digitale Erlebnisse bieten können."

Schreiben von Rik Henderson.