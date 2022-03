Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Grand Theft Auto Online erhält im März 2022 schicke neue Next-Gen-Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Rockstar nutzte die Gelegenheit, um auch einen neuen Service namens GTA Plus zu starten.

Das Mitgliedschaftsprogramm ist exklusiv für diese neuen Plattformen und bietet den Spielern eine Reihe von Vorteilen, die wir im Folgenden ausführlich erläutern.

Zum Glück gibt es nur eine Mitgliedschaftsstufe für GTA Plus, und die kostet 5,99 Dollar pro Monat. Wir wissen noch nicht, wie viel GTA Plus in der EU und in Großbritannien kosten wird, aber wir können uns nicht vorstellen, dass der Preis bei der Einführung am 29. März 2022 allzu sehr von diesem Betrag abweichen wird.

Wir stellen GTA+ für GTA Online vor.



Ein neues Mitgliedschaftsprogramm exklusiv für PS5 und Xbox Series X|S - mit einfachem Zugang zu einer Reihe wertvoller Vorteile für neue und langjährige Spieler auf den Konsolen der neuesten Generation.



Start am 29. März: https://t.co/t9DyrLap1W pic.twitter.com/gz4UXzCfxf- Rockstar Games (@RockstarGames) March 25, 2022

Im Moment kann man nicht mehr als einen Monat im Voraus kaufen, und es wird standardmäßig eine wiederkehrende Abrechnung geben (die man aber deaktivieren kann), so dass es sich um einen monatlichen Deal handelt.

Bisher ist nur eine Sache bestätigt, die bei GTA Plus jeden Monat gleich bleibt: Sie erhalten eine monatliche Lieferung von 500.000 GTA-Dollar im Spiel, die Sie nach Belieben ausgeben können.

Abgesehen davon werden die Vorteile jeden Monat variieren, mit einzigartigen Belohnungen für Mitglieder, die man sonst nirgendwo bekommt, und die man vor Monatsende online einfordern muss, um sie zu genießen.

Um ein Gefühl für das Angebot zu bekommen, hier ein Auszug aus dem Blogbeitrag von Rockstar über den Service, in dem es heißt, dass es im ersten Monat von GTA Plus folgende Vorteile gibt

GTA$500.000 , die automatisch auf dein Maze Bank-Konto überwiesen werden.

, die automatisch auf dein Maze Bank-Konto überwiesen werden. Der Principe Deveste Eight - zusammen mit einem kostenlosen Hao's Special Works-Upgrade für ihn, bevor er für die Allgemeinheit erhältlich ist - sowie die HSW Orange Trip und HSW CMYK Glitch Liveries.Der Auto Shop in La Mesa führt eine Reihe von Gameplay-Updates von Los Santos Tuners ein. Aktuelle Auto Shop-Besitzer können ohne zusätzliche Kosten nach La Mesa umziehen.

- zusammen mit einem kostenlosen Hao's Special Works-Upgrade für ihn, bevor er für die Allgemeinheit erhältlich ist - sowie die HSW Orange Trip und HSW CMYK Glitch Liveries.Der in La Mesa führt eine Reihe von Gameplay-Updates von Los Santos Tuners ein. Aktuelle Auto Shop-Besitzer können ohne zusätzliche Kosten nach La Mesa umziehen. Erlass der Gebühren für die LS Car Meet-Mitgliedschaft . Derzeitige LS Car Meet-Mitglieder mit GTA+ erhalten während des Eventzeitraums 50.000 GTA$ zurück.

. Derzeitige LS Car Meet-Mitglieder mit GTA+ erhalten während des Eventzeitraums 50.000 GTA$ zurück. Yachtbesitzer können ohne zusätzliche Kosten auf die Aquarius Super Yacht umsteigen.

umsteigen. Das Gussét Frog Tee und das Broker Prolaps Basketball Top und Shorts werden automatisch zu Ihrer Garderobe hinzugefügt.

und das und werden automatisch zu Ihrer Garderobe hinzugefügt. Die Conveyor-Livery für die Mammoth Avenger, HVY APC und TM-02 Khanjali.

für die Mammoth Avenger, HVY APC und TM-02 Khanjali. Eine Auswahl an kostenlosen Farben und Emblemen für den Auto Shop.

3X GTA$ und RP für Haos spezielle Werksrennserie .

. 2X Car Meet Rep in der Street Race Serie.

Wenn du ein begeisterter Spieler bist oder einfach nur ein Neuankömmling, der sich einen Vorsprung verschaffen will, ist das eine Reihe von Boni, die ziemlich hilfreich sein könnten, obwohl die Zeit zeigen wird, welche weiteren Vorteile in den folgenden Monaten kommen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.