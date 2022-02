Rockstar bestätigt, dass es an GTA 6 funktioniert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Rockstar hat ein willkommenes Update zu seinen Plänen für einige Spiele veröffentlicht, aber die größte Schlagzeile aus seinem Community-Update ist klar – es wird gerade an GTA 6 gearbeitet.

Der große Entwickler räumt ein, dass die „beispiellose Langlebigkeit von GTA V“ bedeutet, dass sich die Lücke zwischen den vollständigen Veröffentlichungen der Serie in den letzten Jahren vergrößert hat, dies jedoch teilweise durch seinen Wunsch erklärt wird, seine Arbeit am fünften Spiel wirklich zu übertreffen.

Diese Messlatte wurde anscheinend jetzt erreicht, da sie bestätigt, dass „die aktive Entwicklung für den nächsten Eintrag in der Grand Theft Auto-Reihe in vollem Gange ist“, wobei weitere Neuigkeiten hoffentlich in relativ naher Zukunft über die offiziellen Kanäle kommen werden.

Viele von euch haben nach einem neuen Eintrag in der Grand Theft Auto-Reihe gefragt.



Bei jedem neuen Projekt ist es unser Ziel, das bisher Gelieferte deutlich zu übertreffen. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Eintrag in der Serie im Gange ist. – Rockstar Games (@RockstarGames) 4. Februar 2022

Wenn Sie auf etwas Konkreteres gehofft haben, werden Sie den vollständigen Blogbeitrag enttäuscht verlassen, aber es ist großartig zu hören, dass das Spiel tatsächlich ankommt. Rockstars letztes vollständiges Spiel, Red Dead Redemption 2 , war immerhin eine atemberaubende Leistung, also würde man erwarten, dass GTA 6 ähnlich umwerfend ist, aber auf Technologie der nächsten Generation basiert.

Wir müssen warten, um mehr über GTA 6 zu hören, ob es Details zu einem möglichen Setting sind oder als wen Sie spielen können, aber in der Zwischenzeit hat Rockstar auch viele Pläne für GTA Online und bestätigt, dass die PS5 und Xbox Series X/S-Versionen von GTA 5 werden am 15. März 2022 erscheinen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.