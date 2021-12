Die physischen Versionen der GTA Trilogy Definitive Edition wurden verschoben, während die Spiele repariert wurden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Kurz nach der Veröffentlichung eines ersten großen Updates für die digitale Version seines Pakets hat Rockstar die Veröffentlichung der physischen Versionen von Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition verschoben.

Die Spiele, die Anfang November digital auf den Markt kamen, wurden dank ihres fast umwerfend fehlerhaften Zustands zu einem absoluten Sturm der Kritik, und Rockstar brauchte nicht lange, um sich zu entschuldigen und auch die Originalversionen der Spiele wieder in die digitalen Schaufenster zu stellen.

Es versprach, alle drei Titel zu beheben, und der erste große Patch hat eine Menge Arbeit geleistet, um ihre Leistung zu stabilisieren und einige der eklatanten Fehler zu beheben. Dazu gehört beispielsweise das Hinzufügen der Dunst-Option, wenn Sie sich hoch oben in San Andreas befinden, um zu vermeiden, dass die gesamte Spielwelt und die Skybox auf einmal zu sehen sind.

Außerdem wurden verschiedene Rechtschreibfehler auf Ladenschildern, Kontinuitätsfehler in der Zwischensequenz und mehr behoben. Es sieht jedoch so aus, als ob Rockstar zu Recht vorsichtig sein könnte, die Disc-Versionen mit der ursprünglichen Buggy-Version des Spiels zu veröffentlichen.

Die Veröffentlichungstermine für die physischen Versionen von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition haben sich geändert.



Xbox Series X / Xbox One und PS4 erscheinen nun am 17. Dezember. Die Nintendo Switch-Version kommt Anfang 2022.



Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort nach der Verfügbarkeit. pic.twitter.com/6avP8yp6la