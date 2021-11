Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Rockstar hat uns die ersten Screenshots seines neuesten Titels Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition gezeigt , der auf Nintendo Switch läuft.

Das Spiel sieht mit seinen neuen Texturen mit höherer Auflösung großartig aus, behält aber den karikaturhaften Charme der Originalversion bei. Willkommene Neuigkeiten für Switch-Benutzer, die vielleicht neugierig waren, wie die Remaster auf Hardware mit etwas weniger PS aussehen werden.

Die Screenshots zeigen, wie CJ von GTA San Andreas der Polizei entkommt, die Strandliegenschaften von Vice City, Claude von GTA III durch die Straßen von ChinaTown und Tommy Vercetti mit Ken Rosenberg.

Die Trilogie startet am 11. November 2021 für Xbox Series X und S, Xbox One, PS5 , PS4, Switch und PC über den Rockstar Games Launcher. Digitale Vorbestellungen über den Microsoft Store oder den Nintendo eShop ermöglichen es den Spielern, das Spiel vor der Veröffentlichung vorzuladen. PC-Spieler müssen bis zum Starttag warten, um sie herunterzuladen.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition wird in Großbritannien 54,99 £ und in den USA 59,99 $ kosten.

Xbox Game Pass- Abonnenten können den GTA: San Andreas-Teil des Spiels vom ersten Tag an spielen, während das Segment der Grand Theft Auto III Definitive Edition etwas später, am 7. Dezember 2021, auf Playstation Now erscheint.