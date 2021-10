Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Rockstar hat nicht lange gewartet, um uns weitere Details zu seiner remasterten Trilogie von Grand Theft Auto-Spielen zu geben – zunächst bestätigt er, dass das Paket am 11.

Ein großes Update auf der offiziellen Website der Trilogie bestätigt auch, dass es 55 oder 60 US-Dollar kosten wird, und beschreibt einige der Verbesserungen, die für alle drei Spiele im Bundle vorgesehen sind. Eine scheinbar limitierte physische Veröffentlichung folgt am 7. Dezember.

Das Beste von allem ist, dass San Andreas – The Definitive Edition bei der Veröffentlichung auf den Xbox Game Pass kommt, während GTA III – The Definitive Edition auf PlayStation Now erscheint und Spielern auf beiden Seiten des Gangs die Möglichkeit gibt, die Remaster auszuprobieren.

Massive Verbesserungen bei Auflösung und Texturen sind aus dem Trailer sofort ersichtlich, ebenso wie neue Charaktermodelle, die ihr Bestes tun, um die leicht karikaturhafte Grafik der Originalspiele widerzuspiegeln (die im Laufe der Zeit realistischer wurden).

Rockstar sagt, dass alle drei Spiele jetzt moderne Kontrollschemata im Stil von GTA V mit besserem Zielen und Waffenspiel sowie besseren Minikarten und Waffenauswahlrädern genießen. Jedes Element der Grafik der Spiele wurde überarbeitet, bis hin zu Wettereffekten und völlig neuer Beleuchtung.

Sie erhalten mehr Details in der Umgebung und viel längere Zeichenentfernungen. Auf dem PC wird dies durch die DLSS-Technologie von Nvidia unterstützt, während die Spiele auf PS5 oder Xbox Series X eine 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde für ein flüssiges und knackiges Gameplay anstreben.

Es ist sicherlich ein Geistesblitz, die Spiele in Bewegung zu sehen, die neu und doch vertraut aussehen, aber wie genau sich die Kunststile mit dem modernen Gameplay verbinden, wird sich erst zeigen, wenn wir sie in die Hände bekommen.

