(Pocket-lint) - Nach der Enthüllung des Logitech G Gaming Handhelds wurde nun ein weiteres Gaming-Handheld der Welt vorgestellt.

Während des Mobile World Congress in Las Vegas wurde das weltweit erste mobile 5G-Gaming-Handheld angeteasert.

Das Razer Edge 5G ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen Razer, Qualcomm und Verizon. Mit diesem Handheld können Sie Spiele lokal oder unterwegs spielen. Sie können also Spiele entweder lokal spielen, sie von Ihrem PC streamen oder über die Cloud abrufen.

Anders als der Logitech G Gaming Handheld, der nur über Wi-Fi funktioniert, wird der Razer Edge 5G über 5G-Konnektivität verfügen. Damit können Gamer Spiele über eine 5G-Ultrabreitband-Verbindung streamen oder herunterladen.

@Verizon, @Razer und @Qualcomm arbeiten gemeinsam an dem weltweit ersten mobilen 5G-Gaming-Handheld - dem Razer Edge 5G! Damit können Sie Ihre Lieblingsspiele spielen, egal ob Sie in der Cloud, über eine App oder per Streaming von Ihrer Konsole spielen.