Razer Kishi V2 bringt Verbesserungen für iOS-Spiele

(Pocket-lint) - Razer hat seinen Kishi Mobile Game Controller in Form des Kishi V2 aktualisiert, der zunächst für iPhone-Nutzer erhältlich ist und ein ziemlich stark verändertes Design aufweist.

Der neu gestaltete Kishi V2 verfügt über eine ausziehbare, starre Rückseite, die sich an jedes derzeit auf dem Markt erhältliche iPhone anpassen lässt, und erinnert sofort an das Design des Backbone One.

Das hat offensichtliche Vorteile in Bezug auf die Haltbarkeit, aber das ist nicht die einzige Veränderung, die das Kishi V2 erfahren hat. Viele seiner Tasten wurden von membranartigen zu echten Mikroschaltern umfunktioniert, ein Unterschied, den man bei der Benutzung des Controllers spüren kann.

Außerdem gibt es jetzt einen Share-Button, mit dem man ganz einfach Screenshots aufnehmen kann, wenn man ihn in Verbindung mit der kostenlosen Nexus-App von Razer verwendet, mit der man auch bestimmte Tasten für flexiblere Steuerungsschemata umprogrammieren kann.

Darüber hinaus ist das Ziel des Peripheriegeräts dasselbe, nämlich die Steuerung auf Konsolenniveau beim Spielen auf dem Handy, und es scheint, als würde das Kishi V2 diese Aufgabe gut erfüllen.

In unserer begrenzten Zeit mit dem Kishi V2 fühlten sich die Tasten in der Tat klickfreudiger und hochwertiger an, während das Gesamtprofil des Controllers kleiner geworden ist. Das macht ihn schlanker, aber er liegt immer noch gut und bequem in der Hand.

Schreiben von Max Freeman-Mills.