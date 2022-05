Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass PC-Spiele einen deutlichen Aufschwung erleben. Es ist vielleicht nicht so modern wie das Konsolenspiel, aber es ist nicht nur die älteste Spieleplattform von allen, sondern entwickelt sich auch viel schneller weiter.

Allerdings ist es auch ein teureres Vergnügen, denn anständige Spielekonsolen kosten mehrere Tausend Euro. Und dann sind da noch all die Peripheriegeräte und das Zubehör, die man berücksichtigen muss.

Neben dem PC selbst brauchen Sie wahrscheinlich auch eine gute Gaming-Maus, eine Tastatur, einen Monitor, ein Headset und sogar einen Stuhl. Und wenn du deine Heldentaten streamen willst, brauchst du wahrscheinlich auch eine Kamera und ein Mikrofon.

Eines der Unternehmen, das so ziemlich alles liefert, was man zu einem PC-Gaming-Setup hinzufügen kann, ist Razer. Das Unternehmen wurde vor fast einem Vierteljahrhundert gegründet und steht heute an der Spitze des Peripheriemarktes, sowohl für Profi-Gamer als auch für Heim-Enthusiasten. Razer ist eines der wenigen Unternehmen, das so gut wie jedes Gerät anbietet, das man braucht. Wir haben uns mit dem Leiter der PC-Abteilung, Chris Mitchell, unterhalten, um alles über PC-Gaming-Zubehör zu erfahren.

Er erklärte uns, worauf man bei einer Maus oder Tastatur achten sollte, warum Reaktionszeiten so wichtig sind und was es mit der RGB-Beleuchtung auf sich hat. Wir hoffen, dass Sie auf dem Weg dorthin einige gute Tipps finden.

Pocket-lint: Wie wichtig sind Zubehör und Peripheriegeräte für einen PC-Spieler?

Chris Mitchell: Sie sind unglaublich wichtig.

Wir neigen dazu, uns als eine Art Nike des Gaming zu sehen. Wenn man nicht die richtige Peripherie hat, wird man natürlich ausgebremst.

Das einfachste Beispiel dafür ist eine Maus. Das Ziel des Designs ist es, die Maus zu einer echten Verlängerung der Hand zu machen. So wird alles, was in einem Spiel oder am Computer passiert, zu einer natürlichen Verlängerung der Handbewegung. Es wird intuitiv und es gibt einige Dinge, die geschehen müssen, um dies zu verwirklichen.

Zunächst einmal muss die Bewegung sehr präzise sein. Heutzutage sind die meisten Sensoren relativ genau, aber selbst auf höchstem Niveau gibt es noch Unterschiede. In der Produktlinie von Razer haben wir jetzt die neue Viper V2 Pro - unsere neueste Maus mit einer Auflösungsgenauigkeit von 99,8 %, die sowohl DPI als auch Zoll pro Sekunde unterstützt. Sie bietet eine Beschleunigung, die weit über die menschlichen Fähigkeiten hinausgeht. Die Maus wird also immer genau und präzise in Bezug auf Ihre Bewegungen sein.

Und dann wollen Sie auch noch, dass Ihre Maus zuverlässig ist - Sie wollen nicht, dass sie versagt oder ausfällt.

Bei einer Maus kommt es also auf Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit an, und Ähnliches gilt auch für Tastaturen oder sogar Headsets. Aber natürlich kann man mit Peripheriegeräten nur bedingt etwas erreichen. Wenn ich Usain Bolt Laufschuhe hätte, würde ich ihn nicht überholen. Ich würde ihn wahrscheinlich trotzdem nicht überholen.

PL: Unterscheidet sich das Spielen auf einem PC denn von dem auf einer Konsole? Auf einer Konsole braucht man ja nicht so viel Zubehör, um zu spielen.

CM: Ich würde nicht sagen, dass es ein großer Unterschied ist. Selbst ein Controller kann einen großen Unterschied ausmachen.

Ich kenne mich zwar nicht besonders gut mit Konsolen aus, aber letztlich ist die Einstellung ähnlich. Man möchte, dass der Analogstick ultrapräzise ist, dass er die richtige Empfindlichkeit hat und dass man ihn in Bezug auf die Empfindlichkeit und die Gesamtspannung konfigurieren und anpassen kann. Die Tasten sollten schnell sein und sich optimal anfühlen.

PL: Welchen Unterschied machen Latenzzeiten und Bildwiederholraten für einen Gamer wirklich aus?

CM: Eine ganze Menge, vor allem auf höherem Niveau.

Es gibt ein interessantes Video, das Nvidia zum Thema Reflex gemacht hat. Darin wird dieses häufige Szenario in einem FPS gezeigt, bei dem man im Grunde wartet, um die Ecke campiert und jemand herausspringt. Obwohl man das Fadenkreuz bereits in der richtigen Position hat, wird man trotzdem zuerst erschossen. Das hat viel mit der Latenzzeit und der Bildwiederholrate zu tun.

Wenn Sie eher ein Gelegenheitsspieler oder ein Einzelspieler sind, spielen diese Dinge wahrscheinlich keine so große Rolle. Aber wenn Sie wettbewerbsorientiert spielen, insbesondere bei FPS-Titeln, kann das einen großen Unterschied machen. Vor allem, wenn man es mit gleichstarken Spielern zu tun hat.

PL: Das bringt uns direkt zu den drahtlosen Technologien. Es wird immer wünschenswerter, die Kabel zu kappen, aber wenn man der beste Spieler sein will, sollte man dann immer noch Kabel verwenden?

CM: Der Hauptvorteil der kabellosen Technik ist die Bewegungsfreiheit. Bei Tastaturen ist der Vorteil wirklich nicht so groß, vor allem nicht in einem wettbewerbsorientierten Umfeld, weil man die Tastatur nicht bewegt.

Bei Mäusen hingegen sehen wir einen deutlichen Aufschwung bei kabellosen Mäusen, sogar im Wettbewerbsumfeld. Das liegt daran, dass die Latenzzeit, die durch kabellose Technologien erzeugt wird, deutlich gesunken ist, so dass die kabellose Hyperspeed-Maus von Razer viele kabelgebundene Mäuse in Bezug auf die Latenzzeit derzeit übertrifft. Sie ist gleichauf mit einigen der schnellsten kabelgebundenen Mäuse, die es gibt.

PL: Ein weiterer großer Trend bei PC-Spielen ist die RGB-Beleuchtung, ist das nur aus ästhetischen Gründen?

CM: Es gibt einen Grund dafür, aber nicht im Wettbewerbsbereich, würde ich sagen. Es ist in erster Linie ein immersives Feature-Set.

Die RGB-Beleuchtung ist bei unseren Konkurrenzprodukten weniger verbreitet. Es erhöht das Gewicht der Maus - nicht viel, aber es erhöht trotzdem das Gewicht. Und es belastet die Batterie, auch hier nicht viel, aber es ist eine unglaublich geschätzte Funktion für Gelegenheitsspieler.

Das Chroma RGB-Ökosystem lässt sich in viele Spiele integrieren. Es lässt sich mit anderen Geräten verbinden. Egal, ob es sich um Philips Hue oder eine andere intelligente Lampe oder Glühbirne handelt, es kann ein immersives Spielerlebnis mit Umgebungslicht schaffen.

PL : Wie wichtig war der rasante Aufstieg des eSports für Razer?

CM : Es ist wirklich alles für uns.

Razor wurde auf dem Prinzip des wettbewerbsorientierten Spielens gegründet. Es liegt uns im Blut, es ist in unserer DNA. Damals war Razor wahrscheinlich das erste Unternehmen, das mit dem Sponsoring von Gaming-Turnieren begonnen hat.

Die gesamte Idee von Razer basiert auf dem Prinzip "für Gamer, von Gamern und mit einem unfairen Vorteil". Das ist letztlich auf das kompetitive Gaming ausgerichtet. Unsere Kernproduktlinie ist darauf ausgerichtet.

PL: Zum Schluss: Worauf sollte man bei einer Maus oder einer Tastatur achten, wenn mangerade erst anfängt zu spielen?

CM: Bei Mäusen ist die Form alles.

Gehen Sie in ein Geschäft in Ihrer Nähe und nehmen Sie jede Maus in die Hand, die Sie in die Finger bekommen. Finden Sie etwas, das bequem ist. Und dann setzen Sie sich hin. Versuchen Sie nicht, herauszufinden, ob die Form im Stehen bequem ist.

Wenn Sie sich mit einer Maus nicht wohlfühlen, nützt Ihnen auch die neueste und beste Technologie nichts. Sie müssen sich über einen längeren Zeitraum hinweg wohlfühlen, daher können Sie die Maus nur im Sitzen und durch Bewegen der Maus testen.

Sobald Sie sich für eine Form entschieden haben, mit der Sie im Allgemeinen vertraut sind, sollten Sie recherchieren, was es für diese Form geben könnte und was in Ihrem Budget liegt.

Ähnlich verhält es sich mit den Schlüsselwörtern. Die Haptik der Tastatur ist unglaublich wichtig.

Es gibt verschiedene Optionen, von Membranen und Mecha-Membranen bis hin zu mechanischen und optischen Tastaturen. Es gibt lineare taktile oder klickende Optionen, unterschiedliche Betätigungskräfte, unterschiedliche Betätigungsabstände. Nichts davon können Sie online lesen und sagen: "Ja, das ist das Richtige für mich". Gehen Sie in einen Fachhandel, probieren Sie ein paar Tastaturen aus und finden Sie heraus, welche sich für Sie am besten anfühlt.

Ich kann natürlich einige unserer Produkte anpreisen. Aber ich möchte noch einmal sagen, dass die Form und das Gefühl für die Tastatur das Wichtigste sind. Achten Sie dann darauf, welche Marken zuverlässig und seriös sind und Sie mit Ihrer Kaufentscheidung glücklich oder zufrieden machen können.

