(Pocket-lint) - Razer hat eine weitere kleine, ultrakompakte Tastatur vorgestellt, die Teil der Huntsman-Reihe ist. Sie heißt Huntsman Mini Analog.

Die Razer Huntsman Mini ist eine sogenannte"60-Prozent-Tastatur" - aber im Grunde ist sie eine abgespeckte Version der Huntsman-Tastatur. Die erste Mini, die 2020 auf den Markt kam, verfügt über die reaktionsschnellen optischen Tastenschalter von Razer, PBT-Double-Shot-Tastenkappen und ein abnehmbares USB-C-Kabel, mit dem Gamer ihre eigenen benutzerdefinierten Kabel verwenden können, wenn sie dies wünschen.

Das neueste Modell, das heute angekündigt wurde, behält das ultrakompakte 60-Prozent-Design der Mini bei, verwendet aber "analoge optische" Schalter, die mehrere Befehle mit einem einzigen Tastendruck ermöglichen.

Laut Razer erkennen die Schalter, wie weit eine Taste gedrückt wird, und können so je nach Betätigungshöhe unterschiedliche Befehle auslösen. "Du wirst in der Lage sein, effizienter zu spielen, besonders wenn es darum geht, fortgeschrittene Combos und Skill-Rotationen auszuführen", sagt Razer auf seiner Website. Der Hauptunterschied zwischen dieser Tastatur und der alten Huntsman Mini besteht also darin, dass das neue Modell eine verfeinerte Betätigung bieten kann - einschließlich einer einstellbaren oder stufenweisen Betätigung sowie einer analogen Eingabe für eine feinere Bewegungskontrolle.

Razer behauptet, dass seine neuen Schalter in der Lage sind, "glatte 360-Grad-Bewegungseingaben wie bei analogen Joysticks und Daumensticks" zu ermöglichen.

Die RGB-beleuchtete Tastatur hat ein Aluminiumgehäuse und bietet weiterhin doppelschüssige PBT-Tastenkappen und ein vollständig abnehmbares USB-C-Kabel. Wenn dich das interessiert, ist sie ab sofort für 150 US-Dollar in den USA erhältlich.

