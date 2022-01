Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeder weiß, dass Razer erstklassige Gaming-Ausrüstung herstellt , aber das Styling tendiert zur aggressiveren Seite der Dinge, wobei Produkte Dinge wie DeathAdder und Blackwidow heißen .

Wenn Sie etwas Niedlicheres bevorzugen, aber immer noch ernsthaft fraggen können, dann hat Razer die Antwort - seine neue Hello Kitty and Friends-Kollektion .

Mit legendären Sanrio-Charakteren wie Badtz-maru, My Melody, Kuromi und natürlich Hello Kitty selbst hat Hardcore-Gaming noch nie so hinreißend ausgesehen.

Die Kollektion umfasst eine Kombination aus Gaming-Maus und Mauspad, die auf dem beliebten DeathAdder Essential und Goliathus Medium Pad basiert.

Die Kraken Bluetooth- Kopfhörer erhalten eine Sonderedition komplett mit Katzenohren, einer Schleife und einem hinterleuchteten Hello-Kitty-Emblem. Natürlich erhalten Sie weiterhin die Chroma RGB-Beleuchtung, Bluetooth 5.0-Konnektivität und bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit (wenn Sie die Beleuchtung ausschalten).

Der Gaming-Stuhl Iskur X erhält ein komplettes Makeover mit der ganzen Sanrio-Bande, die auf der Rückseite prangt. Sogar die optionale Lordosenstütze aus Memory-Schaum erhält eine Hello Kitty-Edition mit einem weichen rosa Samtbezug und einem gestickten Design.

Razer bietet auch zahlreiche Hello Kitty-Designs an, die im Rahmen seines benutzerdefinierten Mauspad-Designers angepasst werden können. Dadurch können Sie Ihren eigenen Text für ein einzigartiges Mousepad hinzufügen, ziemlich ordentlich.

Die Razer Hello Kitty and Friends-Kollektion ist ab heute auf der Razer-Website verfügbar .

Schreiben von Luke Baker.