Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Razer hat einen Wireless-Controller in limitierter Auflage für die Xbox Series X /S und Xbox One auf den Markt gebracht, an dem jeder Star Wars-Fan sabbern wird.

Der Boba Fett Edition Razer Wireless Controller für Xbox wird mit einer Ladestation geliefert und ist vom Helm des legendären Kopfgeldjägers inspiriert.

Es kommt mit druckempfindlichen Auslösern und strukturierten Griffen, während das Ladegerät den Akku in "weniger als drei Stunden" füllen kann.

Der Controller und das Dock sind offiziell von Xbox lizenziert, während das Timing des Designs nicht besser sein könnte, wenn man bedenkt, dass The Book of Boba Fett am 29. Dezember 2021 auf Disney+ startet.

Derzeit scheint es nur in den USA erhältlich zu sein. In letzter Zeit wurden auch andere Modelle auf den Markt gebracht, wobei die Versionen von Star Wars: Squadrons und Darth Vader derzeit als nicht vorrätig aufgeführt sind.

Boba Fett Edition Razer Wireless Controller & Schnellladestation für Xbox Der drahtlose Xbox-Controller der Boba Fett Edition ist vom legendären Helm inspiriert, den Fett in Empire Strikes Back und Return of the Jedi getragen hat. Es ist mit einer Schnellladestation von Razer in den USA für 179,99 US-Dollar erhältlich. zum angebot

Wenn Sie den silbernen Helm von The Mandalorian bevorzugen, ist auch dieser noch erhältlich.

Razer hat kürzlich auch Schnellladestationen für Standard-Xbox-Wireless-Controller angekündigt – in jedem der Hauptfarbthemen.

Sie kosten jeweils 39,99 US-Dollar und sind im Razer Online-Shop erhältlich .

Wir werden Sie wissen lassen, ob der Boba Fett Controller es jemals nach Großbritannien schafft.