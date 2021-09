Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Razer hat mehrere Gaming-Zubehör für Konsolenbesitzer angekündigt.

An der Spitze der neuen Produktreihe steht das kabelgebundene Razer Kaira X-Headset.

Erhältlich für Xbox- und PlayStation-Konsolen, wobei letztere in den PS5 DualSense- Farben erhältlich sind, verfügt es über einen 50-mm-TriForce-Treiber in jedem Ohr. Es gibt auch ein am Boom montiertes Razer HyperClear Cardoid-Mikrofon, das verspricht, die Sprache des Benutzers statt Umgebungsgeräusche aufzunehmen.

Flowknit Memory Foam Kissen und Kopfbandpolsterung sorgen für Komfort auch bei langen Spielsessions. Es verfügt auch über Bedienelemente am Headset und wird über den 3,5-mm-Audioanschluss mit einem drahtlosen Controller verbunden. Dies gewährleistet auch plattformübergreifende Kompatibilität, sodass Sie es genauso einfach mit einem PC oder Mobilgerät verwenden können (sofern es eine kabelgebundene Audioverbindung bietet).

Der Kaira X für Xbox ist entweder in Schwarz oder Weiß erhältlich, passend zur Xbox Series X oder S. Es gibt auch Alternativen, die zu den zahlreichen Farbthemen des Xbox Wireless Controllers passen: Shock Blue, Pulse Red und Electric Volt.

squirrel_widget_6097961

Die PlayStation-Version entspricht, wie oben erwähnt, dem DualSense-Controller.

Beide sind ab sofort zum Preis von 59,99 £ / 59,99 € / 69,99 € erhältlich. Die alternativen Farben für Xbox werden ähnlich teuer sein, aber später kommen. Vorbestellungen werden ab 14. Oktober 2021 entgegengenommen.

Weiteres angekündigtes Zubehör ist der Razer Universal Quick Charging Stand für Xbox, der in den Farben Carbon Black, Robot White, Pulse Red, Shock Blue und Electric Volt passend zu den Xbox Wireless Controllern erhältlich ist.

Es kostet 39,99 £ / 39,99 $ / 59,99 € und ist ab sofort erhältlich.

Eine Aqua Shift-Version kann vorbestellt werden.

squirrel_widget_6098019