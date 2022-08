Neue Trailer zu Pokémon Scharlachrot und Violett zeigen Paldea

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das jüngste Pokémon Presents-Event hat eine Fülle neuer Informationen über Pokémon Scharlachrot und Violett enthüllt und bestätigt, dass die Spiele zum ersten Mal in einer echten offenen Welt - Paldea - stattfinden werden.

Der Trailer zeigt, wie sich die Spieler auf motorradähnlichen Pokémon, den Cover-Stars der beiden Spiele - Koraidon und Miraidon - durch die offene Welt bewegen können.

Im Anschluss an den Trailer folgt ein Walkthrough, der eine Menge neuer Informationen über die Spiele enthält. Zum einen wissen wir jetzt, dass es drei große Handlungsstränge geben wird, denen du folgen kannst. Einer davon ist die traditionelle Reise durch acht Fitnessstudios, um Pokémon-Champion zu werden.

Zum ersten Mal wirst du diese Turniere in beliebiger Reihenfolge absolvieren können, was sehr lustig ist. In einer anderen Geschichte geht es um eine Schatzsuche quer durch die Region, die von der Akademie initiiert wird, der du zu Beginn des Spiels beitrittst.

Die dritte Geschichte ist eher geheimnisvoll, so dass wir wohl abwarten müssen, um mehr zu erfahren.

Außerdem wurde ein neues System namens Terastalisierung vorgestellt, das dein Pokémon in eine kristalline Version von sich selbst verwandelt, die je nach den Werten, die du beim Fangen entdeckst, einen völlig anderen Typ haben kann als zuvor. Dies scheint das neue Hauptkampf-Gimmick für die Spiele zu sein.

Es sieht so aus, als könnten wir eine farbenfrohe und abwechslungsreiche offene Welt erwarten, in der man nach Lust und Laune herumfliegen, Rad fahren und sogar klettern kann - etwas, das wir in Pokémon Legends schon ein wenig ausprobieren konnten: Arceus.

Die Spiele sollen am 18. November 2022 erscheinen, es sind also nur noch ein paar Monate bis zur Veröffentlichung.

Schreiben von Max Freeman-Mills.