(Pocket-lint) - Die nächsten Pokémon-Hauptspiele sind auf dem Weg - The Pokémon Company hat den Pokémon Day 2022 als perfekten Zeitpunkt genutzt, um Scarlet und Violet anzukündigen, die nächsten beiden Spiele der Serie, die für Nintendo Switch erscheinen werden.

Wir haben den ersten Trailer für die Spiele und Einblicke in wiederkehrende und ganz neue Pokémon erhalten, es gibt also jede Menge Informationen zu den Spielen. Hier sind alle wichtigen Details, die du wissen musst.

Oben siehst du den ersten Trailer zu Pokémon Scharlachrot und Violett. Erfreulicherweise handelt es sich dabei nicht um einen winzigen Ausschnitt, um die Veröffentlichung anzukündigen, sondern um einen kompletten dreiminütigen Blick auf die Spiele in Bewegung, mit vielen Gameplay-Clips.

Der erste Trailer zu den Zwillingsspielen endet mit der Information, dass sie Ende 2022 erscheinen werden, was vermutlich bedeutet, dass sie im Winter um die Feiertage herum erscheinen werden, es ist also noch eine Weile hin.

Trotzdem ist es eine gute Nachricht, dass sie noch in diesem Jahr erscheinen werden, zumal 2022 bereits Pokémon Legenden: Arceus bereits sehr gut aufgenommen wurde. Es kommt schließlich nicht allzu oft vor, dass man in einem Kalenderjahr mehr als ein richtiges Pokémon veröffentlicht.

Die beiden Spiele wurden beide für Nintendo Switch angekündigt und werden exklusiv für diese Plattform erscheinen, was in Anbetracht der Geschichte des Franchise auf Nintendos Geräten keine Überraschung ist. Sie werden weder auf anderen Konsolen noch auf dem PC erscheinen.

Wir fangen dort an, wo die Spieler es tun - die Starter-Pokémon für das Spiel wurden enthüllt, und sie sehen schon sehr niedlich aus.

Es handelt sich um Sprigatito, eine Graskatze, Fuecoco, ein feuriges Krokodil, und Quaxly, ein Entenküken. Unserer Meinung nach handelt es sich um ein wirklich schönes Set von Startern, die einfacher und reiner gestaltet sind als die letzten Generationen, so dass wir hoffen, dass sie ein Zeichen für andere neue Monster sind.

Zwar wird es wie immer eine Reihe von Pokémon geben, die zurückkehren, aber die größten Details zum Gameplay, die bekannt geworden sind, beziehen sich nicht auf die Aufstellungen. Vielmehr geht es darum, wie sich das Spiel tatsächlich spielen wird.

Zum einen bezeichnet Entwickler Game Freak das Spiel als wirklich offene Welt und sagt, dass du dich von den Städten in die wilderen Gebiete dazwischen bewegen kannst, ohne dass es Übergänge oder Ladebildschirme gibt, was wirklich aufregend ist, wenn sie es schaffen.

In Legends Arceus haben wir einen Blick darauf geworfen, wie Open-World-Systeme die Serie modernisieren könnten, also könnte dies der nächste große Schritt in Richtung eines neuen Look-and-Feel für die Haupteinträge der Serie sein.

Der Trailer hat zwar viel von der Welt gezeigt, in der Scarlet and Violet spielen wird, aber der Name der Region wurde im Enthüllungstrailer nicht näher erläutert, und Game Freak hat auch nicht offiziell etwas darüber bestätigt.

In den letzten zehn Jahren haben sich die meisten Pokémon-Spiele jedoch von einer realen Region inspirieren lassen, wie z. B. das Vereinigte Königreich für Schwert und Schild.

Die meisten Beobachter sind sich einig, dass dieses Mal wohl eine Kombination aus Spanien und Portugal im Mittelpunkt steht.

Die geografischen Gegebenheiten passen gut zueinander, aber es sind Wahrzeichen wie die La Sagrada Familia in Barcelona, die den Ausschlag zugunsten dieser Länder geben. Wir müssen noch auf eine offizielle Bestätigung warten, aber wir werden sehen, was passiert.

Wir können außerdem davon ausgehen, dass es wie üblich ein Team von fiesen Bösewichten geben wird, die wir auf unserer Reise bekämpfen müssen, sowie mindestens zwei neue Legenden, auf die wir treffen werden, also gibt es noch viel mehr über die zukünftige Geschichte von Scarlet und Violet zu erfahren.

Schreiben von Max Freeman-Mills.