Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die nächsten Pokémon-Hauptspiele wurden in Form von Pokémon Scarlet und Pokémon Violet im Rahmen der jährlichen Pokémon-Day-Feier von The Pokémon Company enthüllt, die zeitlich auf die Veröffentlichung der ersten Spiele der Serie in Japan abgestimmt ist.

Die Spiele machen für das Kern-Franchise einen großen Schritt nach vorne, basierend auf der Art und Weise, wie Game Freak sie als echte Open-World-Natur beschrieben hat. Dies bedeutet, dass sie nahtlos sind und Sie ohne Übergänge von der Stadt in die Wildnis bewegen können.

Das bedeutet, dass das Free-Roaming-Gameplay, das in der jüngsten Veröffentlichung von Pokémon Legends: Arceus richtig eingeführt wurde, ein konkreterer Blick auf die Zukunft des Franchise sein könnte, als wir jemals zu hoffen wagten. Wie in diesem Spiel können Sie Monster sehen, die sich in der Oberwelt bewegen und darauf warten, bekämpft oder gefangen zu werden.

Dies könnte auch bedeuten, dass es keine zufälligen Begegnungen mehr gibt, ein weiterer großer Schritt für das Franchise, wenn sich herausstellt, dass dies der Fall ist. Das Starter-Pokémon des Spiels wurde ebenfalls enthüllt – Sprigatito, eine Graskatze; Fuecoco, ein feuriges Krokodil; und Quaxly, ein Entlein.

Sie sind niedlich, wie Sie möchten, und wir werden zweifellos einen Blick auf ihre weiterentwickelten Formen werfen, bevor die Spiele Ende 2022 herauskommen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.