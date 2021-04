Das Aprilscherz-Ereignis von Pokémon Go kehrt wieder zurück

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Aprilscherz mag eine altehrwürdige Tradition sein, aber es ist im Allgemeinen auch ein riskanter Bereich für Marken - nur ein sorgfältig geplanter Witz kann jeden bösen Willen vermeiden, wenn er falsch ausgerichtet ist. Pokémon Go hat in letzter Zeit einen anderen Weg eingeschlagen und Witze gänzlich vermieden.

Stattdessen gibt es ein jährliches Aprilscherz-Event, das jedes Jahr für einen Tag stattfindet, und es ist zurück für 2021. Es läuft den ganzen Tag zu Ihrer Ortszeit und bedeutet, dass Ihre Routine möglicherweise etwas anders als normal ist.

Im Laufe des Tages werden Sie mehr Pokémon sehen, die für ihre schelmische Natur in freier Wildbahn bekannt sind, was unter anderem Kreaturen wie Aipom, Croagunk und Purrloin bedeutet. Außerdem werden Sie während des Events viel häufiger auf Ditto stoßen und es wird sich als Pokémon verkleiden können, das es bisher nicht maskiert hat wie bei Pokémon Go.

Sie werden auch viel mehr von Team Go Rocket und seinen Grunzen für die Dauer des Tages sehen, und ihre Teams werden alle mit Shadow Aipom ausgestattet sein. In Bezug auf die Ziele muss eine neue zeitgesteuerte Team Go Rocket-Forschung abgeschlossen werden. Wenn Sie dies schaffen, erhalten Sie ein Super Rocket Radar und einige andere Belohnungen.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 1 April 2021

Der vollständige Blog-Beitrag von Niantic enthält weitere Hinweise, wie Sie das Ereignis optimal nutzen können, einschließlich des Leckerbissens, dass Sie versuchen sollten, während des Spiels einige Screenshots zu machen, um zu sehen, was passiert.

Schreiben von Max Freeman-Mills.