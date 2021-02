Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Pokémon geht endlich in die Vergangenheit zurück. Der heutige Livestream von Pokémon Presents, der das 25-jährige Bestehen des Franchise feiert, enthüllte ein wichtiges neues Spiel für die Serie, Pokémon Legends: Arceus.

Die Spieler werden in die ferne Vergangenheit zurückversetzt, um die vertraute Sinnoh-Region zu erkunden, während sie versuchen, den ersten Pokédex für das Gebiet zusammenzustellen, und es sieht aus wie eine schöne neue Vorstellung des Universums.

Die Spieler werden in der Lage sein, eine offene Welt zu durchqueren und wie gewohnt zu kämpfen, aber es sieht so aus, als gäbe es viele neue Mechaniken, mit denen sie sich auseinandersetzen können, einschließlich der Möglichkeit, Pokémon direkt in der Überwelt selbst zu fangen.

Das Spiel soll Anfang 2022 für den Switch veröffentlicht werden, und wir können es kaum erwarten, bis dahin mehr darüber zu erfahren.

In der Zwischenzeit erhielt Sinnoh noch mehr Aufmerksamkeit in Form von neu angekündigten Remakes von Spielen aus der DS-Ära, die ebenfalls auf den Markt kamen. Brilliant Diamond und Shining Pearl sind unglaublich niedliche Updates für die beliebten Spiele, so wie es aussieht.

Sie sind originalgetreue Remakes mit einem aktualisierten Kunststil, der wirklich schön und bezaubernd aussieht. Sie sollten eine neue Generation von Spielern haben, die die pulsierende Region erkunden und diejenigen zurück begrüßen, die die ursprünglichen Spiele auf dem DS gespielt haben. Sie kommen Ende 2021 heraus.

Endlich haben wir mehr Gameplay für New Pokémon Snap, das in nur wenigen Wochen veröffentlicht wird - diesmal mehr von der Kameramechanik und -umgebung. Genau wie Sie hoffen würden, sieht es nach einem super entspannenden und einladenden Spiel aus und wir freuen uns darauf, es auszuprobieren.

Für einen kurzen Stream sind das viele willkommene Neuigkeiten! Jetzt können wir nur noch warten, bis die eigentlichen Spiele herauskommen ...

Schreiben von Max Freeman-Mills.