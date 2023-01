Sonys Project Leonardo ist ein barrierefreier Controller für die PS5

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat einen anpassbaren PlayStation 5-Controller angekündigt, der es Menschen mit eingeschränkter Mobilität erleichtern soll, Spiele zu spielen.

Das neue Controller-Kit mit dem Namen Project Leonardo wurde von Sony auf der CES 2023 in Las Vegas zusammen mit einem Beitrag im PlayStation-Blog angekündigt. Dort erfährt man, dass das Controller-Kit direkt nach dem Auspacken funktionieren wird, aber auch stark angepasst werden kann, um sicherzustellen, dass es den Bedürfnissen aller entspricht. Sony sagt, dass es möchte, dass alle Menschen durch diese Veröffentlichung einfacher und bequemer spielen können.

Project Leonardo besteht aus zwei Teilen - Hardware und Software, die beide nach Bedarf angepasst werden können.

Was die Hardware betrifft, so sagt Sony, dass PS5-Spieler eine breite Palette von Steuerungslayouts" erstellen können, wobei die Tasten und sogar der Abstand des Sticks vom Controller einstellbar und austauschbar sind. Die Tasten können so programmiert werden, dass sie jede beliebige Funktion unterstützen, während Software-Optionen dafür sorgen, dass bei Bedarf mehrere Tasten mit der gleichen Funktion belegt werden können. Darüber hinaus werden Controller-Profile unterstützt, die den Wechsel zwischen verschiedenen Konfigurationen erleichtern.

Zwei der neuen Controller können auch mit einem einzelnen DualSense-Controller gekoppelt werden, so dass ein einziger virtueller Controller entsteht, der zum Spielen verwendet werden kann.

Wie so oft auf der CES ist das leider das Ende der Fahnenstange, was die Informationen angeht. Wir wissen weder, wie viel Project Leonardo kosten wird, noch wann es in den Handel kommt, noch haben wir einen richtigen Namen. Aber die Tatsache, dass es kommt, ist natürlich eine gute Nachricht. Sony sagt, dass es mit den Experten von AbleGamers, SpecialEffect und Stack Up zusammengearbeitet hat, so dass wir ziemlich sicher sein können, dass dieses Ding den Leuten wirklich helfen wird, ihre Spiele auch zu spielen.

Schreiben von Oliver Haslam.