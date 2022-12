Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Naughty Dog hat mit der Entwicklung von The Last of Us Part 3 begonnen, wie ein bekannter Online-Leaker berichtet.

Es heißt, dass der Co-Präsident des Studios, Neil Druckmann, mit der Arbeit an der Fortsetzung begonnen hat, obwohl sie sich wahrscheinlich noch in einem sehr frühen Stadium befindet, so dass man nicht mit einer offiziellen Ankündigung in nächster Zeit rechnen sollte.

Der Twitter-Poster, der die Nachricht gepostet hat, ist @ViewerAnon, der eher für seine Film- und TV-Show-Leaks bekannt ist. Allerdings hat er auch schon einige Details zu Spielen bekannt gegeben, wie zum Beispiel die Meldung zu Crash Bandicoor 4.

Nun, ich schaue mir nichts an, also... Dr. Uckmanns nächstes Spiel ist THE LAST OF US PART III, das derzeit bei Naughty Dog in Produktion ist. https://t.co/MxN8aBq9cy- ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Er war auch eine gute Quelle für Informationen über die The Last of Us TV-Show.

Dass Naughty Dog an einem dritten Teil der Last of Us-Reihe arbeitet, ist nicht sonderlich überraschend, wenn wir mal ehrlich sind. Druckmann selbst sagt freudig, dass er an einem "zukünftigen Spiel" arbeitet, und der Entwickler wird von der zusätzlichen Publicity profitieren wollen, die die HBO-Serie mit sich bringt.

Die neue Serie beginnt in Kürze, am 15. Januar 2023. Sie wird von HBO in den USA und Sky / Now in Großbritannien ausgestrahlt.

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Cam Bunton.