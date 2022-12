Spider-Man 2 für PS5-Veröffentlichung im Herbst 2023 bestätigt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat bestätigt, dass Marvel's Spider-Man 2 im Herbst 2023 für die PlayStation 5 erscheinen wird.

Die Spidey-Fortsetzung von Insominiac Games soll nächstes Jahr erscheinen und wird ein Current-Gen-Konsolenexklusivtitel sein. Das Spiel knüpft an die Ereignisse des ersten Spider-Man-Spiels und des Miles-Morales-Nachfolgers an und bietet beiden Web-Slingern ein völlig neues Abenteuer.

Wir wissen noch nicht viel mehr darüber, obwohl Ende 2021 ein Enthüllungstrailer veröffentlicht wurde, der uns einen verlockenden Blick auf das gibt, was uns erwartet.

Der Creative Director von Insomniac, Bryan Intihar, versicherte den Fans, dass das Studio in diesem Jahr zwar nichts veröffentlicht hat, dafür aber hart an der mit Spannung erwarteten Fortsetzung gearbeitet hat: "Was für ein Jahr für die PlayStation Studios! Wir hier bei Insomniac Games haben absolute Ehrfurcht vor der Arbeit unserer Kollegen gehabt", sagte er.

"Gratulation an alle für ein erfolgreiches Jahr 2022... und wir hoffen, dass das nächste Jahr genauso aufregend wird, wenn wir Marvel's Spider-Man 2 für die Veröffentlichung im nächsten Herbst vorbereiten."

Die nächsten 12 Monate versprechen auch in anderen Bereichen spannend für PlayStation zu werden, nicht zuletzt dank der Einführung des PSVR2-Headsets im Februar.

