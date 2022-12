Resident Evil Village erhält ein kostenloses PS VR2-Update am 22. Februar 2023

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony und Capcom haben bestätigt, dass Resident Evil Village am 22. Februar 2022 ein kostenloses PlayStation VR2-Update erhalten wird, das die gesamte Hauptgeschichte im VR-Modus verfügbar macht.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die PlayStation VR2 immer näher an die Realität heranrückt. Das Zubehör kann ab sofort von all jenen vorbestellt werden, die $549,99 / €599,99 / £529,99 zur Verfügung haben. Die Bestätigung für den kostenlosen Download kommt über den PlayStation-Blog, wo Capcoms Resident Evil Village-Produzent anmerkt, dass der Download verfügbar sein wird, sobald die PlayStation VR2 auf den Markt kommt.

In der Ankündigung wird auch darauf hingewiesen, dass das Spiel die 4K-HDR-Grafik und die Eye-Tracking-Funktionen der PlayStation VR2 voll ausnutzen wird, während die Spieler die Vibration, den Rückstoß und den Widerstand der Controller - einen in jeder Hand - genießen können, während sie mit Objekten in der Welt um sie herum interagieren. Und ja, auch beim Abfeuern von Waffen.

Der kostenlose Download setzt natürlich voraus, dass die Spieler bereits Resident Evil Village oder Resident Evil Village Gold Edition installiert haben. Wenn sie das erledigt haben, müssen sie nur noch auf das Headset warten, bevor sie es einrichten können.

Das PlayStation VR2 ist Sonys zweiter Versuch, ein VR-Headset zu entwickeln, nachdem das ursprüngliche PS4-Headset bereits in die Jahre gekommen ist. Dieses aufgefrischte Modell verspricht, viele der Probleme des ursprünglichen Headsets zu beheben, nicht zuletzt die Verwendung eines einzigen USB-C-Kabels für die Verbindung mit der PS5-Konsole selbst.

