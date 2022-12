Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach der unglaublichen Reise, die sie in Horizon Forbidden West unternommen hat, ist Aloy noch lange nicht am Ende - sie wird in einem wichtigen kommenden DLC für das Spiel, Burning Shores, wieder dabei sein.

Diese Erweiterung, die in Los Angeles angesiedelt ist, wurde jetzt enthüllt, und wir haben hier alle wichtigen Details für dich, also lies weiter, um mehr zu erfahren.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC Veröffentlichungstermin

Das Veröffentlichungsdatum für Burning Shores wurde im Dezember 2022 bekannt gegeben, als Sony und Guerrilla bestätigten, dass es am 19. April 2023 erscheinen wird.

Der herunterladbare Inhalt wurde bei den Game Awards, der jährlichen Preisverleihung für Spiele und der Präsentation von Trailern, enthüllt.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC-Plattformen

Der umstrittenste Teil einer normalerweise ziemlich routinemäßigen Ankündigung ist die Tatsache, dass Burning Shores nicht für die beiden Plattformen erscheinen wird, auf denen Forbidden West erschienen ist.

Guerrilla Games hat die, wie sie es nennen, "schwierige Entscheidung" getroffen, den DLC nur für PlayStation 5 zu veröffentlichen, da er offenbar die technischen Möglichkeiten der PS4 übersteigt.

Das bedeutet, dass du aufrüsten musst, wenn du das Basisspiel auf PS4 gespielt hast, da der DLC nicht auf deine Konsole kommen wird, wie es aussieht.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC-Trailer

Bislang gibt es nur einen Trailer zu Burning Shores, aber der ist ziemlich beeindruckend, wie ihr unten sehen könnt.

Er zeigt eine Reihe von Schauplätzen, die Aloy besuchen wird, sowie einen gigantischen neuen Roboter, gegen den sie antreten muss und der derzeit die Hollywood Hills besetzt.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC Geschichte

Es sieht so aus, als ob die Post-Apokalypse, die in Aloys Welt so viele Teile Nordamerikas verwüstet hat, Los Angeles besonders hart getroffen hat.

Hier wird Burning Shores spielen, und es wurde bestätigt, dass es zeitlich nach dem Ende der Geschichte von Forbidden West angesiedelt sein wird.

LA hat sich in ein vulkanisches Archipel verwandelt, in dem es dank der Lavaströme und der gewalttätigen Roboterbewohner schwierig und gefährlich sein wird, sich zurechtzufinden.

Wir wissen, dass es neue Charaktere zu treffen und Geschichten aufzudecken gibt, aber wir müssen warten, bis mehr enthüllt wird, bevor wir ins Detail gehen können.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC Gameplay

Nach dem, was Guerrilla bisher gezeigt hat, gehen wir davon aus, dass Burning Shores im Grunde ein weiterer Teil von Forbidden West sein wird, wenn auch in einem neuen Gebiet, das vermutlich kleiner und konzentrierter sein wird als die Hauptkarte des Spiels.

LA wird auf dem Rücken der Sunwing zu Lande, zu Wasser und in der Luft erkundet werden können, was auf den bisher veröffentlichten Screenshots und dem Trailer deutlich zu sehen ist.

Das lässt darauf schließen, dass es ein ziemlich dynamischer Spielplatz sein wird. Wir hoffen, dass wir es mit neuen Gegnertypen zu tun bekommen und auch ein paar neue Waffen und Werkzeuge in die Hände bekommen, aber all das muss noch bis zur vollständigen Bestätigung warten, bevor der DLC erscheint.

