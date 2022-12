Death Stranding 2 gibt es wirklich und es kommt auf die PS5

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach dem beliebten Spiel Death Stranding aus dem Jahr 2019 arbeitet Spiele-Legende Hideo Kojima bereits an seinem nächsten Projekt - Death Stranding 2.

Der Name des Spiels Death Stranding 2 ist im Moment offenbar nur ein Arbeitstitel, obwohl Kojima Productions diesen Namen in seinem gesamten Werbematerial verwendet, so dass es sich durchaus als endgültiger Name herausstellen könnte. Und obwohl wir außer einem hervorragenden Trailer noch nicht viel über das Spiel wissen, gibt es doch einige Dinge, die wir wissen.

So wissen wir zum Beispiel, dass Norman Reedus und Léa Seydoux in der zweiten Auflage des Spiels wieder mit von der Partie sind, während Elle Fanning, Shioli Kutsuna und Troy Baker dieses Mal zur Besetzung hinzukommen. Wir wissen außerdem, dass das Spiel auch für PlayStation 5 erscheinen wird, ohne dass eine Bestätigung für andere Versionen vorliegt - es gibt also noch keine Informationen über eine PC-Version. Das Originalspiel wurde schließlich über den PC Game Pass veröffentlicht, so dass es zumindest einen Präzedenzfall gibt.

Was das Spiel selbst angeht, solltest du dir unbedingt den Trailer ansehen, um ein Gefühl für das Geschehen zu bekommen. Er ist angemessen filmisch und das, was wir hier sehen, sieht wirklich so aus, wie wir es von der Leistung der PlayStation 5 erwarten durften. Die Erwartungen waren schon hoch, bevor wir wussten, dass das Spiel offiziell ist. Jetzt sind sie bereit, den Fieberpegel zu erreichen.

Wir haben noch keinen Zeitplan dafür, wann wir das Spiel spielen können, aber das wird noch früh genug kommen. Bis dahin müssen wir uns diesen Trailer immer wieder ansehen.

Schreiben von Oliver Haslam.