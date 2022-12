Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sam Porter Bridges ist zurück, Baby.

Death Stranding bot eine einzigartige Mischung aus Gameplay-Systemen und Erzählung und hat in den Jahren seit seiner Veröffentlichung eine kultige Anhängerschaft angezogen. Jetzt ist eine Fortsetzung von Kojima Productions auf dem Weg.

Hier finden Sie alle wichtigen Details, darunter Hinweise auf die Geschichte, die bisher veröffentlichten Trailer und mehr.

Weitere kommende Spiele findest du in unseren Listen der am meisten erwarteten Titel für PS5 oder Xbox Series X/S.

Death Stranding 2-Trailer

Death Stranding 2 wurde bei den The Game Awards im Dezember 2022 mit einem glamourösen Trailer und einem Auftritt von Hideo Kojima selbst angekündigt.

Es ist ein ziemlich langer Trailer, der einige wiederkehrende Charaktere und einige klassische, bizarre Kojima-Bilder zeigt.

Erscheinungsdatum von Death Stranding 2

Die Ankündigung von Death Stranding 2 ist eine große Neuigkeit, aber sie wurde nicht mit einem Veröffentlichungsdatum versehen.

Wir haben noch nicht einmal ein Zeitfenster, und wir würden davon ausgehen, dass diese Tatsache bestätigt worden wäre, wenn das Spiel im Jahr 2023 erscheinen würde.

Daher können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass wir Death Stranding 2 frühestens 2024 spielen werden.

Plattformen von Death Stranding 2

Ein weiterer wichtiger Teil der Ankündigung von Death Stranding 2 ist, dass es exklusiv für PlayStation 5 erscheinen wird - zumindest zum Start.

Wir gehen davon aus, dass es schneller auf den PC kommen wird als der lange Prozess, der für das erste Death Stranding erforderlich war, aber bis jetzt wurde nur die PlayStation 5 als Startplattform für das Spiel bestätigt.

Kojima hat vor kurzem angekündigt, dass er an einem Spiel in Zusammenarbeit mit Xbox und Microsoft arbeitet, aber wir wissen noch nicht, um was es sich dabei handelt.

Die Geschichte von Death Stranding 2

Das erste Death Stranding hatte eine Handlung, der man nur schwer folgen konnte und die mit einigen Unklarheiten endete (das ist eine ziemliche Untertreibung).

Hör auf zu lesen, wenn du nicht wissen willst, was passiert ist, denn hier müssen wir uns auf Spoiler-Territorium begeben!

Am Ende des letzten Spiels zog unser Held Sam in die Abgeschiedenheit, um mit seiner BB zu leben, die jetzt Louise heißt, während Verbündete wie Die Hardman und Fragile neue Aufgaben fanden.

Nach dem ersten Trailer sieht es so aus, als würde er wieder ins Geschehen hineingezogen werden, wenn auch älter und abgehärmter. Fragile ist zurück und scheint jetzt eine Mutter zu sein, während Troy Baker als ein schurkisch aussehender Kerl zurück ist, der in irgendeiner Weise mit Higgs aus dem letzten Spiel verwandt sein könnte.

Ehrlich gesagt ist es zum jetzigen Zeitpunkt schwer, zu viel zu erraten - und Kojima wird das mit Sicherheit absichtlich so machen wollen.

Spielablauf von Death Stranding 2

Das Gameplay von Death Stranding war bei seiner Veröffentlichung sehr umstritten. Die einen fanden es meditativ und sorgfältig, die anderen verwirrend und ein wenig frustrierend.

Wenn die Fortsetzung nach demselben Muster abläuft, werden wir wieder Fracht über weite Strecken transportieren und dabei eine Vielzahl von Fortbewegungsmöglichkeiten nutzen, vom Wandern zu Fuß bis hin zu Fahrzeugen.

Wenn man bedenkt, dass es im ersten Spiel darum ging, neue Verbindungen zwischen den Orten herzustellen, könnte man meinen, dass wir mehr vom Gleichen machen werden, aber der erste Trailer zu Death Stranding 2 ist bedrohlich.

Er endet mit der Frage, ob wir überhaupt eine Verbindung hätten herstellen sollen, und wir fragen uns, ob das nächste Spiel eine Art Abkehr von dieser Seite der Dinge bieten wird.

Wir gehen aber immer noch davon aus, dass das Reisen die Hauptmechanik sein wird, neben den interessanten Kampfbegegnungen, die in Death Stranding immer wieder auftauchen.

